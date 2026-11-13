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Bayburt'ta imar barışında belgelerin yerinde teknik denetimi devam ediyor

Bayburt'ta ekipler, imar barışı kapsamındaki Yapı Kayıt Belgelerini yerinde ölçüm ve teknik incelemelerle belge bilgileri ve kullanımını doğruluyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta imar barışında belgelerin yerinde teknik denetimi devam ediyor

Bayburt genelinde belgeler yerinde inceleniyor

Bayburt genelinde, halk arasında imar barışı olarak adlandırılan düzenleme kapsamındaki Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında yapılarda yerinde ölçüm ve teknik inceleme yapılıyor.

Denetimleri kim yürütüyor:

İncelemeler, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü personellerince yürütülüyor. Ekipler, yapıların mevcut durumlarını sahada kontrol ederek belgeye esas bilgilerle karşılaştırıyor.

İşlem ve değerlendirme süreci:

Ölçüm ve incelemeler sırasında yapıların fiziksel özellikleri ile mevcut kullanım durumlarına ilişkin hususlar belirleniyor. Sahada elde edilen veriler doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılıyor.

Yetkililer, Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

BAYBURT’TA &#039;YAPI KAYIT BELGESİ&#039; İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

BAYBURT’TA 'YAPI KAYIT BELGESİ' İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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