Muslubey'de toprak çökmeleri 15 aileyi evsiz bıraktı

Muslubey Mahallesi'nde zemin hareketliliği

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce başlayan toprak çökmeleri, mahalle sakinlerinin yaşamını kökten değiştirdi. İlk dönemde 12 hanenin boşaltıldığı bölgeye son günlerde yaşanan hareketlilik nedeniyle 3 konut için daha tahliye kararı verildi; böylece evlerini terk etmek zorunda kalan aile sayısı 15'e yükseldi.

Toprak kaymaları yalnızca konutları kullanılamaz hale getirmekle kalmıyor. Mahallede yüzlerce metrekarelik tarım arazilerinde derin yarıklar oluştu, çöken yollar ulaşımı aksatıyor ve tarımsal üretim ciddi zarar görüyor. Evlerini, arazilerini ve geçim kaynaklarını kaybeden vatandaşlar, yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

mahallede günlük yaşam:

Evlerini boşaltmak zorunda kalan yurttaşlardan Yusuf Yavuz, 'Yıllar önce yaptığımız evimize bugün afet nedeniyle giremiyoruz. Son yağışların ardından mahallemizde hızlı bir şekilde kaymalar yaşandı. Can güvenliğimizi düşünerek evlerimizi boşalttık. Burası afet bölgesi ilan edildi ama 3,5 yıldır diğer mahalle sakinlerimiz gibi biz de mağduruz' dedi. Yavuz, büyükbaş hayvanlarını sattıklarını ve kiraya çıktıklarını belirtti.

Şengül Yavuz ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, 'Elimizde bir şeyimiz kalmadı. Büyükbaş hayvanlarımızı, her şeyimizi sattık. Kiraya geçtik. Kiramızı zor ödüyoruz. Yardım bekliyoruz' diye konuştu. Mahallede yaşayan bazı kişiler için barınma sıkıntısı o kadar derin ki, yaklaşık 100 yıldır burada yaşayan Erol Yavuz evini terk edip mahalle kahvehanesinde kalmak zorunda kaldığını söylüyor: 'Yatağımı, dolabımı oraya koydum. Yapacak başka bir şeyim yok.'

resmi tespitler ve uyarılar:

Mahalle muhtarı Ahmet Kesimoğlu, zemin hareketliliğinin yaklaşık 3 yıl öncesine dayandığını ve o dönemde de 12 hanenin boşaltıldığını hatırlattı. Kesimoğlu, AFAD ekiplerinin inceleme yaptığını ancak henüz somut bir çözümün ortaya konmadığını ifade etti. Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy da mahalledeki mağduriyete dikkat çekti ve çözüm çağrısı yaptı.

Bölgedeki tehlikenin boyutu, 11 Kasım tarihli zabıta mühürleme tutanağına da yansıdı. Tutanağa dayandırılan ifadede, AFAD'ın jeolojik etüt raporu ve ilgili kurum yazıları gereği son yağışlarla birlikte heyelan hareketliliğinin ilerleme kaydettiği, bunun da can ve mal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi. Riskli yapıların ikamet ve kullanım amacıyla mühürlendiği kaydedildi.

mahalleli ne istiyor:

Muslubey sakinleri, geçici yardım taleplerinin ötesinde güvenli barınma ve kalıcı çözüm bekliyor. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, bölgenin neden bu hale geldiğine dair açıklama ve somut müdahaleler talep ediyor; şu an için bölgedeki insanların büyük bir kısmı kendi imkânlarıyla yaşam mücadelesi veriyor, bazıları derme çatma kulübelerde ya da ortak kullanım alanlarında barınmaya çalışıyor.

Yetkililerin incelemeleri sürerken mahalleli, hızlı bir uygulama planı ve uzun vadeli destek çağrısını yineliyor: riskin giderilmesi, zarar gören araziler ve konutlar için kalıcı adımlar atılması istiyorlar.

SAMSUN'UN SALIPAZARI İLÇESİNDE BAĞLI MUSLUBEY MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCE YAŞANAN TOPRAK ÇÖKMESİ SONUCU 12 HANE TAHLİYE EDİLMİŞTİ. AYNI MAHALLEDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANAN YENİ TOPRAK HAREKETLİLİĞİ SONUCU 3 HANEYE DAHA TAHLİYE KARARI ÇIKTI. MAHALLEDE MAĞDUR OLDUKLARINI İFADE EDEN VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR.