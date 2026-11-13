Düzce ekipleri kar sezonuna hazır, köy yolları gözetimde

Düzce'de kış hazırlıkları tamamlandı

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, yüksek kesimlerde görülen kar yağışının köylerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti. İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadeleye yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamladığını açıklayan Koç, ekiplerin tüm araç ve personelle göreve hazır olduğunu ifade etti.

Hazırlıkların kapsamı:

Yetkililer, kamyonlar, greyderler, iş makineleri ve kar küreme araçlarının periyodik bakımlarının yapıldığını ve gerekli malzeme stoklarının oluşturulduğunu söyledi. Koç, araçların ve ekiplerin bölgelerin ihtiyaçlarına göre sevk edilebilecek şekilde organize edildiğini vurguladı. Ayrıca merkez ile yüksek rakımlı köyler arasındaki iletişim kanallarının açık tutulduğu belirtildi.

Köy yolları ve ulaşım önlemleri:

Köy yollarında şu an için bir aksama yok ancak alçak kesimlerde de yağışın etkili olması halinde hızla müdahale edileceği kaydedildi. Vatandaşların günlük hayatının aksamaması için kapanan yolların en kısa sürede ulaşıma açılacağı, önceliğin sağlık, eğitim ve ulaşım hattındaki ana arterlere verileceği açıklandı. Koç, yerel halkı tedbirli olmaya ve acil durumlarda İl Özel İdaresi ile iletişime geçmeye çağırdı.

İl genelinde yürütülen hazırlıklar, kış koşullarının yaratabileceği sorunlara karşı proaktif bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Koç, ekiplerin nöbetçi sistemle çalışacağını ve olağanüstü durumlarda il koordinasyon merkezinin görev başında olacağını belirtti.

Düzce’de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı