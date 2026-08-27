Yüzüncüyıl'da akşam çayı: Şadi Özdemir mahalleyle doğrudan temas kurdu

Nilüfer'de mahalle buluşması

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı Şadi Başkan’la Akşam Çayı buluşmaları kapsamında Yüzüncüyıl Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programın son durağı olan buluşma, Ali Şık Yürüyüş Yolu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

etkinlikte neler yapıldı:

Etkinlik alanında her yaşa yönelik etkinlikler düzenlendi. Çocuklar için kurulan oyun alanları ve atölyelerde eğlenceli aktiviteler sunulurken, yetişkinlere yönelik Sağlıklı Yaşlanıyoruz tarama testleri yapıldı. Kadınlar için bilgilendirici atölyeler programda yer aldı; ayrıca açılan stantlar sayesinde sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulunmasına aracılık edildi.

Buluşmaya Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarı Ayşenur Sayan da katıldı. Etkinlik boyunca mahalle sakinleriyle doğrudan sohbet edildi, gençlerin ve çocukların talepleri dinlendi ve not alındı.

yönetim anlayışı ve bütçe vurgusu:

Etkinlikte konuşan Başkan Özdemir, karar süreçlerinde vatandaş katılımını öncelikli tuttuklarını vurguladı. Özdemir, yönetim anlayışlarını aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Biz her şikayeti bir armağan olarak görüyoruz" ve mahallelerde sahada olmanın önemine dikkat çekti. Vatandaşların eleştiri ve önerilerini rahatça paylaşmasının beklendiğini belirtti.

Bütçe kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, belediyenin kaynaklarını adil ve etkin kullanma gayretini öne çıkardı. "Bütçemiz sizlerin ödediği vergilerden oluşuyor" diyen Özdemir, göreve geldiklerinde mali açıdan zorlu bir tabloyla karşılaştıklarını ancak şimdi daha yönetilebilir ve sürdürülebilir bir bütçeye sahip olduklarını söyledi. Ayrıca hizmet önceliklerini belirlerken 64 mahallenin ihtiyaçlarını gözetmeye devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmasında kentlilik bilinci ve aidiyet temasına değinen Başkan, "Nilüferliyiz" diyebilmenin ortak sorumluluk olduğunu hatırlattı ve doğum yeri ya da köken farkı gözetmeksizin ortak yaşam alanına sahip çıkma çağrısı yaptı. Etkinliğin sonunda muhtar Ayşenur Sayan, belediyeye teşekkür ederek programın mahallelerinde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "ŞADİ BAŞKAN’LA AKŞAM ÇAYI" BULUŞMALARI KAPSAMINDA YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. NİLÜFER’İN BURSA’NIN PARLAYAN YÜZÜ OLDUĞUNU VURGULAYAN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, "’NİLÜFERLİYİZ’ DİYEBİLMEK VE BU KENTE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU" DEDİ.