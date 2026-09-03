Güvenlik görevlilerinin kemer müdahalesi ile Sarı Köprü'de düşme tehlikesi atlatıldı

olay yeri ve ihbar:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tarihi yaya köprüsü olarak bilinen 'Sarı Köprü' üzerinde korkulukların dış kısmında bulunan bir kişiye yönelik ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Bildirim üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri bölgeye intikal etti.

kurtarma müdahalesi:

Ekiplerin ulaşmasıyla, korkulukların dış kısmında kendisinden geçmiş halde olduğu belirtilen D.K. için kısa sürede kurtarma çalışması başlatıldı. Bu sırada şahıs dengesini kaybederek ırmağa düşme tehlikesi yaşadı. Olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlileri, korkulukların dış bölümüne geçerek şahsa ulaştı ve kemerinden tutularak düşmesi engellendi. Polis ekiplerinin de desteğiyle yapılan müdahalede ekipler uzun uğraşlar sonucunda D.K.'yi köprü üzerine çekmeyi başardı.

sonrası ve sağlık değerlendirmesi:

Kurtarılmasının ardından çevredekilere ve görevlilere hakaret ettiği ifade edilen D.K., ekiplerin müdahalesine direnince birkaç görevli tarafından güçlükle sakinleştirildi ve kontrol altına alındı. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, sağlık kontrolü ve tedavisi amacıyla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Yetkililer, olaya ilişkin çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TARİHİ YAYA KÖPRÜSÜNÜN KORKULUKLARININ DIŞ KISMINDA BULUNAN BİR KİŞİ, EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ. IRMAĞA DÜŞME TEHLİKESİ YAŞAYAN ŞAHIS, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN ALINARAK KÖPRÜ ÜZERİNE ÇIKARILDI.