Tuzla'da deri sanayi bölgesinde depo yangınında patlama dronla kaydedildi

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Saat 10.30 civarında başlayan alevlenme sırasında, depoda meydana gelen bir patlama anı bir dron kamerasına yansıdı.

Dron görüntüleri ve patlama anı:

Olay yerinden yükselen yoğun duman ve alevlerin arasında kaydedilen dron görüntüleri, patlamanın anlık etkisini göstermesi bakımından dikkat çekti. Görüntülerde fabrikanın depo bölümünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından yoğun duman bulutlarının kısa sürede yayıldığı görüldü.

Müdahale ve çevresel etkiler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve çevredeki riskleri azaltmak için çalışma yürütüyor. Yoğun duman çevredeki birçok noktadan görülürken, yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Yetkililerin ve müdahale ekiplerinin çalışmaları sürüyor; güvenlik nedeniyle bölgeye giriş-çıkışlarda kısıtlamalar uygulanabilir ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı dron kamerasında