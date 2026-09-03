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Kaptanın Honduras'tan aldığı ehliyet ve geri dönmeme iddiası kazayı yeniden tartışmaya açtı

Girne açıklarındaki Filo Jet kazasında bilirkişi, kaptanın dönmesi halinde kazanın önlenebileceğini belirtti; kaptanın ehliyeti Honduras'tan alınmış.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Kaptanın Honduras'tan aldığı ehliyet ve geri dönmeme iddiası kazayı yeniden tartışmaya açtı

Girne'deki deniz kazasında soruşturma sürüyor:

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayda 8 kişi yaşamını yitirdi; kazayla ilgili tutuklanan 9 zanlı bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme, zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, adliye binasının bulunduğu yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi.

Bilirkişi raporu ve kaptanın ehliyeti:

Mahkemede dinlenen bilirkişi, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmemesi halinde kazanın önlenebileceğini ifade etti. Raporda, sefer öncesi mevcut şartların değerlendirilmesi ve gerektiğinde geri dönme kararının alınmasının kritik olduğu vurgulandı. İfadelerde kaptanın ehliyetine dair çarpıcı bilgiler de yer aldı: ehliyetinin süresi dolduktan sonra kaptanın mesleğe 10 yıl ara verdiği, sonrasında Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu gerekçesiyle ehliyeyi Honduras'tan aldığı aktarıldı.

Dosyaya giren ifadelere göre ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, birinci kaptana "çıkmayalım" dediğini belirtirken, sefer kararının kaptanın değerlendirmesi ve sorumluluğu doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Mürettebat, geminin geçmişi ve teknik inceleme:

Soruşturma; geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmiş denetimler, sefer için gerekli izinlerin olup olmadığı ve kaza anında mürettebatın yaptığı müdahaleler üzerinde yoğunlaşıyor. Mahkeme dosyasına giren bilgiler arasında, mürettebatın gemiye ilişkin su alma ihtimali konusunda önceden uyarıldığı iddiaları ile sosyal medyada 2 ay önce paylaşılan geminin su alma görüntüsünün de bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kayıtlarına göre gemi, 2003 yılında Türkiye-KKTC seferi sırasında bir kazaya karıştıktan sonra Yunanistan'daki bir şirkete satılmış, onarımın ardından 300'ün üzerinde sefer yapmış; 2024 yılında ise Filo Denizcilik tarafından satın alınmıştı. Şirket tarafından son bakımının ise Nisan 2024'te yapıldığı belirtildi. Mahkeme evrakında mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı iddiası yer aldı; ayrıca kamu görevlileri bakımından herhangi bir sorumluluğun olup olmadığı araştırılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan kan ve idrar örnekleri alındı; söz konusu örnekler alkol ve uyuşturucu madde yönünden inceleniyor, test sonuçlarının dosyaya henüz ulaşmadığı mahkemede ifade edildi.

Ölümler, yaralılar ve dava süreci:

Mahkemede paylaşılan otopsi raporlarına göre kazada hayatını kaybeden 8 kişinin ölüm nedeni boğulma olarak belirlendi. Kazada yaralananlar arasında 6 yaşında bir çocuk da bulunuyor ve çocuğun tedavisi sürüyor. Zanlılar arasında şirket direktörü Ali Özgüler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile diğer mürettebat yer alıyor; haklarında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gemiye ilişkin teknik incelemelerin, belge ve kayıtların yanı sıra kazanın meydana geliş şekline dair diğer delillerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Mahkeme süreci ve bilirkişi tespitleri, kazanın oluş nedenlerinin aydınlatılmasında belirleyici olacak.

Girne açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin...

Girne açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin soruşturma devam ederken bilirkişi kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade etti. Ayrıca kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi. Mahkeme, 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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