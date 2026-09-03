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Sivas'ta tamir edilen çöp kamyonunun testi Luis Fernando Sanchez'i andırdı

Sivas'ta sanayi ustalarının tamir ettiği belediye çöp kamyonunun test sürüşünde kasaya takılan usta, Brezilyalı fenomen Luis Fernando Sanchez'i andıran görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas'ta tamir edilen çöp kamyonunun testi Luis Fernando Sanchez'i andırdı

Görüntülerin ortaya çıkışı:

Sivas'ın 4 Eylül Sanayi sitesinde çekilen görüntüler, tamir ettikleri Sivas Belediyesi temizlik aracını test sürüşüne çıkaran ustaların anını kayda aldı. Tamir sonrası kamyonla yapılan kısa turda, aracın kasasına takılarak dengede yürüyen usta izleyenlere ilginç anlar yaşattı.

O anlar, sosyal medyada Brezilyalı ve Türkiye dostu fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez'in videolarını hatırlattı ve paylaşıldığı platformlarda dikkat çekti.

Recep Kömür'ün açıklaması:

Tamiri yapanlardan Recep Kömür, videonun ortaya çıkışını ve tepkileri şöyle anlattı: “Tamirini yaptığımız Sivas Belediyesi temizlik arabasıyla teste çıkmak istedik. Daha sonra sanayide arabanın arkasında gezerken böyle bir video ortaya çıktı. Yanıyom bir Sivaslı uğruna şarkısıyla eğlendiğimiz bir videoyu paylaştık. Tesadüf eseri video çok tutuldu, tüm Sivaslılar beğendi. Çok güzel tepkiler aldık arkamızda duranlar oldu, iyi konuşanlarda oldu, kötü konuşanlarda. Bazı insanlar çöpçülere kötü niyetle bakıyorlar ama onlar memleketin her yerini temizliyor. Onlar olmasa çevrede her yer kokar bu yüzden farkındalık olarak da güzel bir video oldu. Sanayide motor ve tamir işlerine bakıyoruz, sosyal medyada da içerik üretiyorum. Çalışırken özellikle Sivas müzikleri dinliyoruz, işimizi seviyoruz burada çalışırken de eğleniyoruz”.

Fenomen benzerliği ve sosyal medyadaki yankısı:

Brezilya'da çöpçü olarak grev yapan ve paylaşımlarıyla dünya çapında gündem olan Luis Fernando Sanchez, yaklaşık 1.2 milyon takipçisiyle tanınıyor. Sanchez'in Türkçe müzikler, Türk bayrağı ve Türkiye dostu ifadeler kullandığı içerikler özellikle ilgi çekiyor. Sivas'ta çekilen videonun da bu benzerlik üzerinden ilgi görmesi, hem eğlenceli bir anı hem de çöpçülerin toplumdaki görünürlüğüne dair farkındalık oluşturdu.

Görüntüler, sosyal medyada karışık tepkiler alırken, birçok takipçi videoyu hem eğlenceli hem de olumlu bir farkındalık oluşturduğu için övdü. Bazı eleştiriler de olsa, video yerel halk arasında paylaşılıp konuşulmaya devam ediyor.

RECEP KÖMÜR

RECEP KÖMÜR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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