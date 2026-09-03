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Yalova'da 7 metrelik çukura düşen yürüyüşçü halatla kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yürüyüş yaparken 7 metrelik çukura düşen 76 yaşındaki Ö.Ç., AFAD ve UMKE ekiplerinin halatlı operasyonuyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalova'da 7 metrelik çukura düşen yürüyüşçü halatla kurtarıldı

Yalova'da kurtarma operasyonu

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye Beldesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan 76 yaşındaki Ö.Ç., yürüyüş sırasında dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre derinliğindeki bir çukura düştü.

olayın gelişimi:

Durumu fark eden çevredekiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi ve kısa sürede olay yerine ulaşıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Halat kullanarak çukura inen ekipler, yaralı halde bulunan Ö.Ç.'ye ulaşarak dikkatli şekilde yukarı çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından vatandaş ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 76 yaşındaki Ö.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

YALOVA&#039;NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA YAKLAŞIK 7 METRE...

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA YAKLAŞIK 7 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ÇUKURA DÜŞEN 76 YAŞINDAKİ Ö.Ç., EKİPLERİN HALATLI KURTARMA OPERASYONUYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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