Araban'da 58 okul son kontrollerle yeni döneme hazırlanıyor

2026-2027 hazırlıkları yerinde incelendi:

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık ile Şube Müdürü Osman Taner, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi. Yapılan denetimlerde, okullarda sürdürülen hazırlık çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

saha denetimleri ve yürütülen çalışmalar:

Yetkililer, ilçe genelinde sürdürülen bakım-onarım, düzenleme ve hazırlık faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Toplam 58 okulta devam eden çalışmalarda görev alan 500 öğretmen ve idareci ile birlikte yaklaşık 8 bin öğrenci için okulların kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.

müdürün değerlendirmesi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, yapılan çalışmaları değerlendirerek çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade etti. Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderildiği ve eğitim-öğretimin planlandığı şekilde başlayacağı vurgulandı.

ARABAN’DA, 58 OKUL 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR