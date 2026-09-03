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Araban'da 58 okul son kontrollerle yeni döneme hazırlanıyor

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 58 okulda yürütülen bakım, onarım ve hazırlıkları 500 öğretmenle tamamladı; yaklaşık 8 bin öğrenci döneme başlayacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Araban'da 58 okul son kontrollerle yeni döneme hazırlanıyor

2026-2027 hazırlıkları yerinde incelendi:

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık ile Şube Müdürü Osman Taner, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi. Yapılan denetimlerde, okullarda sürdürülen hazırlık çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

saha denetimleri ve yürütülen çalışmalar:

Yetkililer, ilçe genelinde sürdürülen bakım-onarım, düzenleme ve hazırlık faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Toplam 58 okulta devam eden çalışmalarda görev alan 500 öğretmen ve idareci ile birlikte yaklaşık 8 bin öğrenci için okulların kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.

müdürün değerlendirmesi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, yapılan çalışmaları değerlendirerek çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade etti. Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderildiği ve eğitim-öğretimin planlandığı şekilde başlayacağı vurgulandı.

ARABAN’DA, 58 OKUL 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR

ARABAN’DA, 58 OKUL 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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