Siirt’te valilik ışıkları mevkiinde çarpışma: iki yaralı

Kaza yeri ve araçlar:

Siirt kent merkezindeki valilik ışıkları mevkiinde meydana gelen kazada, 56 AH 583 plakalı otomobil ile 21 ACU 884 plakalı transit çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu ve bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Otomobilde bulunan A.K. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Sevk ve soruşturma:

Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT’TE OTOMOBİL İLE TRANSİTİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.