Güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildiler: iki evden hırsızlık zanlıları tutuklandı

Operasyon ve yakalama:

Eskişehir polisi, 13 Ekim 2026 tarihinde ilimizde gerçekleşen iki ayrı evden hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü yönlendirmesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu şüphelilerin kaçış yönleri ve kimliklerine kısa sürede ulaşıldı. Yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Ele geçirilen eşyalar ve teslimat:

Şüphelilerin üzerlerinde ve gösterdikleri adreslerde yapılan aramalarda, çalındığı belirlenen değerli eşyalar ile nakit para ele geçirildi. Aramada bulunanlar arasında 168 bin TL nakit, 1 adet altın alyans, 1 adet pırlanta yüzük ve 1 adet altın set (sonsuzluk şeklinde kolye ve 2 çift küpe) yer aldı. Ele geçirilen tüm para ve mücevherler eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda öne çıkan unsur, güvenlik kameralarının ve kayıtlardaki detayların soruşturmada belirleyici rol oynaması oldu; Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede kimlik tespiti ve yakalama gerçekleştirmesi, mağduriyetin hızlı şekilde giderilmesini sağladı.

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, 2 EVDEN HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.