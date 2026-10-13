Şanlıurfa'da müziğin kökleri sahneye çıktı: UNESCO buluşması konserlerle sürüyor

Toplantı ve programın genel çerçevesi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, kentte düzenlenen atölye ve konserlerle sürüyor. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan gelen yaklaşık 30 ülke temsilcisinin katıldığı organizasyon, kentin binlerce yıllık müzik kültürünü uluslararası izleyicilere tanıtmayı hedefliyor. Etkinlikler "Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya" teması doğrultusunda şekilleniyor.

Atölye çalışmaları ve eğitim odağı:

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi (Reji Kilisesi) programları arasında yer alan Birleşik Atölye Çalışması: Konservatuvar Eğitimi, Müzik Aktarımı, Gençler ve Kültürel Süreklilik başlıklı oturumda, müzik eğitiminin yöntemleri, kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması ve geleneksel müzik pratiklerinin sürdürülebilirliği tartışıldı. Panele Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile temsilciler katıldı.

Açık hava konserleri ve özel performanslar:

Programın sahne etkinlikleri 58 Meydanı’nda ve Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 58 Meydanı’nda düzenlenen trio performansı açık havada izleyicilere sunulurken, merkezde düzenlenen sinestezik konserde Margarita Dağlar ve Ahmet Dağlar farklı müzikal deneyimler sergiledi. Günün dikkat çeken bir başka yapıtı ise Öğr. Üyesi Fırat Altun yönetimindeki Vox Humanis Korosu konseri oldu; koro seslendirdiği eserlerle beğeni topladı ve uzun süre alkışlandı.

Mekân restorasyonu ve meydan düzenlemesi:

Etkinlik sürecinde Belediye çalışmalarına da yer verildi. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aslına uygun onarımını yaptığı ve çevre düzenlemesi tamamlanan 58 Meydanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemede Genel Sekreter Mithat Can Kutluca yürütülen çalışmalar ve yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Evi, Nimetullah Camii, tarihi konaklar ve otellerin bir araya geldiği 58 Meydanı, yenilenen görünümüyle kadim Urfa’nın tarihi ve kültürel ruhunu yeniden yansıtacak şekilde düzenlendi. Toplantı boyunca gerçekleştirilen atölye ve konserler, kentin müzik mirasını uluslararası platforma taşıma hedefini somut etkinliklerle destekliyor.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ YILLIK TOPLANTISI, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE KONSERLERLE DEVAM EDİYOR. YAKLAŞIK 30 ÜLKEDEN TEMSİLCİLERİ BULUŞTURAN ORGANİZASYONDA, ŞANLIURFA’NIN KÖKLÜ MÜZİK MİRASI ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILIYOR.