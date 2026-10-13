Müfredatı sadeleştirin, üniversiteleri dünya ligine taşıyın

YTÜ akademik yıl açılışında YÖK önceliklerini açıkladı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerde eğitim programlarının ve ölçme yöntemlerinin yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı. Törene YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Mahmut Ak ve Arif Bilgin, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert ile öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Müfredat sadeleştirme ve uygulamalı eğitime geçiş:

Özvar, "Lisans eğitiminde müfredatların ve ders yapılarının sadeleştirilmesini bekliyoruz" sözleriyle mevcut ders yoğunluğunun azaltılması çağrısında bulundu. Teorik derslerin korunmasına karşın planlamanın uygulamalı dersleri öne çıkaracak şekilde yapılmasını isteyen Özvar, yüksek lisans ve doktora programları için benzer düzenlemelerin devreye alınacağını belirtti. İçerik tekrarlarının azaltılması ve araştırma, proje ile uygulama çalışmalarına daha geniş alan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Değerlendirme yöntemlerinde değişim önerisi:

Başkan Özvar, çoktan seçmeli sınavların yükseköğretimde giderek yaygınlaşmasını eleştirdi ve öğrencilerin muhakeme, problem çözme ve gerekçelendirme yeteneklerini ortaya koyan değerlendirme yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını istedi. Özvar, "Çoktan seçmeli sınavların giderek yaygınlaşmasını yükseköğretimimizin niteliği bakımından doğru bulmuyoruz" diyerek ölçme araçlarının niteliğinin eğitim kalitesine doğrudan etkisine dikkat çekti.

Uluslararası başarı hedefleri ve yapay zekâ vurgusu:

YÖK Başkanı, Türkiye’nin makale ve derleme türündeki yayın sayısında dünyada 15’inci sıraya yükseldiğini belirtti ve nitelikli dergilerde yayımlanan çalışmaların payının arttığını söyledi. Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki konumlarının yükseltilmesini hedeflediklerini, bunun somut hedefinin de "en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer alması" olduğunu açıkladı. Ayrıca yapay zekâ kullanımıyla ilgili akademik etik ve kişisel verilerin korunmasının önemine değinerek, öğretim elemanlarına yönelik eğitimler düzenlenmesini ve öğrencilerin yapay zekâdan yararlandıkları çalışmalarda bunu açıkça belirtmelerini istedi.

YTÜ rektöründen uluslararası sorumluluk ve terörsüz gelecek mesajı:

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise konuşmasında Gazze’de eğitim kurumlarının hedef alınmasına dikkat çekti. Debik, "Biz bugün öğrencilerimizi güven içinde sınıflarımıza davet ederken, Gazze’de aynı yaşlardaki gençler üniversitelerin yıkıntıları arasında eğitimlerini sürdürmenin yollarını arıyor" ifadeleriyle öğrenme hakkı ve insan onurunun korunmasının önemini vurguladı.

Debik ayrıca terörün sona erdiği, gençlerin eğitime ve üretime yöneldiği bir Türkiye vizyonunun ortak arzu olduğunu belirterek "Terörsüz Türkiye hedefini, kardeşliğimizi güçlendirecek ve ülkemizin kaynaklarını eğitime, bilime ve üretime yönlendirecek bir gelecek iradesi olarak görüyoruz" dedi. YTÜ’nün dünyadaki ilk 100 üniversite hedefine yönelik çalışmalarının bu yönelimi desteklediğini söyledi ve eğitimde niteliğin ile uluslararası itibarın önemine dikkat çekti.

Toplantıda dile getirilen öneriler, müfredat yapısının sadeleştirilmesi, değerlendirme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve yapay zekâ etiği gibi başlıklar etrafında yükseköğretim politikalarında yakında izlenecek adımların ipuçlarını verdi. Özvar’ın çağrıları, üniversitelerin hem eğitim içeriğini hem de ölçme biçimlerini yeniden tartışmaya açmayı hedefliyor.

YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR, TÜRKİYE’NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINDA DÜNYADA 15’İNCİ SIRAYA YÜKSELDİĞİNİ BELİRTEREK, "EN AZ İKİ ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYANIN İLK 100 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YER ALMASINI İSTİYORUZ" DEDİ. ÖZVAR, LİSANS MÜFREDATLARININ SADELEŞTİRİLMESİ VE ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR YERİNE ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇEN YÖNTEMLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.