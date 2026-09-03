Mecidiyeköy'de metrobüs arızası uzun kuyruklar ve trafik yoğunluğu getirdi

Mecidiyeköy metrobüsünde arıza:

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı. Durakta bekleyen yolcular uzun kuyruklar oluştururken, aynı hatta yaşanan yavaşlama metrobüs yolunda da araç yoğunluğuna yol açtı.

durakta bekleyiş ve hattın etkilenmesi:

Arızanın meydana gelmesiyle durakta biriken yolcu sayısı arttı ve planlı sefer saatlerinde sapmalar oldu. Bu tür kesintiler, hattın akışını doğrudan etkileyerek, hem yolcuların bekleme sürelerini uzatıyor hem de metrobüs yolundaki trafik düzenini olumsuz yönde etkiliyor.

ekip müdahalesi ve seferlerin normale dönmesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından arızalı metrobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araç kaldırıldıktan sonra seferler ve metrobüs yolundaki trafik kısa sürede normale döndü.

İSTANBUL MECİDİYEKÖY METROBÜS DURAĞI’NDA ARIZALANAN METROBÜS NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI. METROBÜS YOLUNDA DA ARAÇ YOĞUNLUĞU MEYDANA GELDİ.