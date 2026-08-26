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Güvercinleriyle tanınan adam arı sokmasının ardından hayatını kaybetti

Erzincan'da güvercin tutkunu Tuncay Ayberk, arazide arı sokmasının ardından hastaneye kaldırıldı; yaklaşık 10 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güvercinleriyle tanınan adam arı sokmasının ardından hayatını kaybetti

Güvercinleriyle tanınan adam arı sokmasının ardından hayatını kaybetti

Erzincan'da arazide arı sokmasının ardından rahatsızlanan Tuncay Ayberk, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre Ayberk, arazide bulunduğu sırada arı sokmasının ardından ani bir rahatsızlık geçirdi. Durumunun ağırlaşması üzerine çevredekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi ve Ayberk hızla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sürecine rağmen kurtarılamadı.

Güvercin tutkusu ve yakınlarının tepkisi:

Çevresinde güvercinlere olan ilgisiyle tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini derinden üzdü. Acı haberin ardından yakınları taziye ve başsağlığı mesajlarıyla destek verirken, bölge sakinleri de üzüntüsünü dile getirdi.

ERZİNCAN&#039;DA ARI SOKMASI SONUCU RAHATSIZLANAN VE YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN TUNCAY...

ERZİNCAN'DA ARI SOKMASI SONUCU RAHATSIZLANAN VE YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN TUNCAY AYBERK, YAŞAMINI YİTİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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