Güvercinleriyle tanınan adam arı sokmasının ardından hayatını kaybetti

Erzincan'da arazide arı sokmasının ardından rahatsızlanan Tuncay Ayberk, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre Ayberk, arazide bulunduğu sırada arı sokmasının ardından ani bir rahatsızlık geçirdi. Durumunun ağırlaşması üzerine çevredekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi ve Ayberk hızla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sürecine rağmen kurtarılamadı.

Güvercin tutkusu ve yakınlarının tepkisi:

Çevresinde güvercinlere olan ilgisiyle tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini derinden üzdü. Acı haberin ardından yakınları taziye ve başsağlığı mesajlarıyla destek verirken, bölge sakinleri de üzüntüsünü dile getirdi.

ERZİNCAN'DA ARI SOKMASI SONUCU RAHATSIZLANAN VE YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN TUNCAY AYBERK, YAŞAMINI YİTİRDİ