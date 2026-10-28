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Güzeldere tüneli önünde zincirleme çarpışma

Van'ın Gürpınar ilçesinde Güzeldere Tüneli öncesinde 16.10'da 3 aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güzeldere tüneli önünde zincirleme çarpışma

Güzeldere tüneli çevresinde kaza

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Güzeldere Tüneli öncesindeki kara yolu kesiminde saat 16.10 sıralarında üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüler ve plakalar henüz belirlenemeyen araçların çarpışma nedeni de araştırılıyor.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi ile birlikte Gürpınar, İpekyolu ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonucunda toplam 10 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgedeki trafik ekipleri kazanın yaşandığı güzergahta önlemler alırken, sağlık ekipleri yaralıların durumunu yakından izlemeye devam ediyor.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın kesin nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğünü ve deliller ile tanık beyanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ GÜZELDERE TÜNELİ MEVKİSİNDE 3 ARACIN KARIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ GÜZELDERE TÜNELİ MEVKİSİNDE 3 ARACIN KARIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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