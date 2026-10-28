Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4822 +0,21%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.502,85 -0,39%
EUR/USD 1,1138 +0,07%
Brent Petrol 111,68 +2,07%
--°

Kavşaktan düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra idari para cezası

Burdur'da Antalya Kavşağı'nda dönüş yapan tırdan mermer düştü; tek şerit kapanınca sürücüye idari para cezası verildi, karayolları temizledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşaktan düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra idari para cezası

Kavşaktan düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra idari para cezası

Olay, saat 17.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan tırın taşıdığı mermer parçaları yola düştü.

Olayın gelişimi:

Yola saçılan mermer parçaları nedeniyle yolun tek şeridi kapanırken, olayın gerçekleştiği araç 15 ADN 482 plakalı tır olarak bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tır hakkında idari işlem yaptı.

Temizlik çalışması:

Karayolları ekipleri, yola düşen mermer parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

BURDUR&#039;DA KAVŞAKTAN DÖNÜŞ YAPAN TIRDAN YOLA MERMER PARÇALARI DÜŞTÜ. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TIRA...

BURDUR'DA KAVŞAKTAN DÖNÜŞ YAPAN TIRDAN YOLA MERMER PARÇALARI DÜŞTÜ. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TIRA İDARİ İŞLEM UYGULANIRKEN KARAYOLLARI EKİPLERİ YOLA SAÇILAN MERMER PARÇALARINI TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maçka'da yabani hayvan paniği: 184 koyun uçurumdan yuvarlandı
images

İncirliova Hacıaliobası'nda kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi sonucu can...
images

Güzeldere tüneli önünde zincirleme çarpışma
images

Erdemli'de park halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum başkanı Tamer Mandalinci'den cumhuriyetin değerlerini güçlendirme çağrısı

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş