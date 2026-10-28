Kavşaktan düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra idari para cezası
Olay, saat 17.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan tırın taşıdığı mermer parçaları yola düştü.
Olayın gelişimi:
Yola saçılan mermer parçaları nedeniyle yolun tek şeridi kapanırken, olayın gerçekleştiği araç 15 ADN 482 plakalı tır olarak bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tır hakkında idari işlem yaptı.
Temizlik çalışması:
Karayolları ekipleri, yola düşen mermer parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.
BURDUR'DA KAVŞAKTAN DÖNÜŞ YAPAN TIRDAN YOLA MERMER PARÇALARI DÜŞTÜ. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TIRA İDARİ İŞLEM UYGULANIRKEN KARAYOLLARI EKİPLERİ YOLA SAÇILAN MERMER PARÇALARINI TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!