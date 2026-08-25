İstanbul BWB Next Up kampına 5 Türk yetenek davet edildi

Türkiye'den beş genç oyuncu uluslararası kampta yer alacak:

NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğiyle İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Erkekler Basketball Without Borders (BWB) Next Up kampına Türkiye'den Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk ve Ömer Şık olmak üzere beş lise çağındaki oyuncu davet edildi. Toplamda altı kıtadan 44 ülke ve bölgeyi temsil eden 78 oyuncunun yer aldığı seçkin kadro, İstanbul'da buluşacak.

Kampın tarihleri ve program içeriği:

Kamp, 26-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek. Katılımcılar atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, bireysel beceri istasyonları, 3'e 3 müsabakaları, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 maçlar gibi çok yönlü bir programda yer alacak.

Organizatörler, oyuncu performansını hem saha içi beceri hem de fiziksel verimlilik açısından değerlendirecek; kamp süresince genç sporculara liderlik, disiplin ve profesyonel hazırlık konularında eğitimler verilecek.

Antrenörler, güncel oyuncular ve efsaneler kampı yönetecek:

Kamp, aralarında Kenny Atkinson gibi aktif NBA antrenörleri ile Boston ve diğer kulüplerin temsilcilerinin bulunduğu bir kadro tarafından yönetilecek. Mevcut ve eski NBA oyuncuları listesinde Dominick Barlow, Saddiq Bey, Thomas Bryant, Bub Carrington, Brook Lopez, Khris Middleton, Jalen Suggs ve Jabari Walker gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca NBA ve FIBA efsaneleri Vlade Divac ve Danilo Gallinari de programın deneyim havuzuna katkı sağlayacak. Kamp direktörleri arasında ise Chris Ebersole, Prosper Karangwa, Adam Simon ve Mike Zarren bulunuyor.

BWB'nin rolü, tarihçesi ve destekçileri:

Basketball Without Borders programı, NBA ve FIBA'nın küresel basketbol gelişimi ve toplumsal destek girişimi olarak 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. BWB, 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4 bin 900'den fazla katılımcıya ulaştı ve eski katılımcılardan 155 oyuncu NBA veya WNBA seviyesine yükseldi.

İstanbul, daha önce 2002 ve 2008'de düzenlenen BWB Avrupa kamplarının ardından üçüncü kez bir BWB organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Erkekler BWB Next Up, programın yeni formatının ilk uygulaması olacak ve yıllık olarak ABD dışındaki en iyi 80 erkek ve 80 kadın oyuncu için iki ayrı kamp halinde gerçekleştirilecek.

Nike, Erkekler BWB Next Up 2026'nın küresel partneri olarak kampın destekçisi olacak ve katılımcılara spor kıyafetleri ile ayakkabı sağlayacak.

Ödüller, sonraki adımlar ve geçmiş başarılar:

Kampın son gününde saha içi performans ve liderlik özellikleri dikkate alınarak ödüller dağıtılacak. Verilecek ödüller arasında Kim Bohuny Kampın En Değerli Oyuncusu (MVP), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı ve Playoff MVP bulunuyor.

BWB kamplarında öne çıkan oyuncular, takip eden NBA All-Star ve AT&T WNBA All-Star organizasyonları kapsamında gerçekleştirilecek BWB All-Star kamplarına seçilme şansı da elde edecek. Programın eski katılımcıları arasında NBA'de All-Star olan Deni Avdija, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray ve Pascal Siakam gibi isimler yer alıyor; geçen sezon NBA açılış kadrolarında yer alan 135 uluslararası oyuncudan 50'den fazlası BWB geçmişine sahipti.

İstanbul'daki kamp, genç Türk oyuncular için küresel düzeyde görünürlük ve gelişim fırsatı sunarken, uluslararası antrenör ve oyuncu ağıyla etkileşim imkânı sağlayacak. Seçilen beş Türk oyuncu, kamp süresince hem teknik hem de fiziksel değerlendirmelerle yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

NBA, FIBA VE TBF, İSTANBUL'DA İLK KEZ DÜZENLENECEK ERKEKLER BASKETBALL WİTHOUT BORDERS NEXT UP KAMPINA KATILACAK OYUNCULARI AÇIKLADI