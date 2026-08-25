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Mardin 1969 Spor taraftar önünde galibiyet peşinde

Mardin 1969 Spor, 29 Ağustos Cumartesi Vanspor FK'yı Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda ağırlayacak; teknik direktör Ahmet Cingöz sahadan 3 puan bekliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mardin 1969 Spor taraftar önünde galibiyet peşinde

Mardin 1969 Spor taraftar önünde galibiyet peşinde

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Mardin 1969 Spor, 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Vanspor FK ile karşılaşacak. Kırmızı-lacivertli ekip, ligde geride kalan haftalarda topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor ve ilk iç saha maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Hazırlıklar ve antrenman akışı:

Hamzabeyli Tesisleri’nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde süren idmanlarda takım önce ısınma ve koşu çalışmaları yaptı, ardından topla çalışma ve çift kale maçla tempoyu yükseltti. Antrenmanda oyunculara yapılan uyarılar ve kısa düzeltmeler, teknik ekip tarafından yakından takip edildi.

Hedefler ve teknik değerlendirme:

Cingöz, mücadele öncesi yaptığı açıklamada ilk kez kendi taraftarlarının önünde lig maçı oynayacak olmanın ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Teknik direktör, rakibin güçlü olduğunu ancak takımın mevcut durumundan memnun olduğunu belirterek, "Müthiş bir mücadele, iyi bir oyunla inşallah 3 puanı alacağız" dedi. Ayrıca sezon ilerledikçe oyunda istenen seviyeye ulaşılacağına dikkat çekti.

Mücadele, 29 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip için bu maç hem puan hem de taraftarla bağları güçlendirme açısından önemli bir sınav niteliğinde.

TRENDYOL 1. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN MARDİN 1969 SPOR, 29 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SAHASINDA VANSPOR...

TRENDYOL 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN MARDİN 1969 SPOR, 29 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SAHASINDA VANSPOR FK'YI AĞIRLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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