Hazırlıklar tamamlandı: Fenerbahçe Lyon deplasmanına odaklandı

Fenerbahçe son antrenmanını tamamladı:

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında yarın Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık tutuldu ve takımın maça odaklandığı gözlendi.

idmanın düzeni ve içerği:

Çalışma, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla sonlandırıldı; antrenman planı rövanş maçının ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği sinyalini verdi.

yönetim takibi ve kamp hazırlığı:

OL Stadyumu’ndaki antrenmanı Başkan Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. İdmanın ardından sarı-lacivertliler kamp yapacakları otele geçti ve maç öncesi son hazırlıklarını burada sürdürecekler.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF TURU RÖVANŞINDA YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI LYON MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.