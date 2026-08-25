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Haftanın emniyet bilançosunda Niğde'de 30 aranan kişi yakalandı

17-23 Ağustos 2026'de Niğde'de polis ve jandarma operasyonlarında aranan 30 kişi yakalandı; silah, uyuşturucu ve 105 litre etil alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Haftanın emniyet bilançosunda Niğde'de 30 aranan kişi yakalandı

Operasyonların genel görünümü:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında eş zamanlı yürüttükleri çalışmalarda kamu düzeni ve güvenliğine yönelik çok yönlü denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda asayiş, narkotik, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere farklı alanlarda operasyonlar düzenlendi.

yakalanan şahıslar ve ele geçirilenler:

Çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, il genelinde asayiş olaylarına ilişkin toplam 322 kişi hakkında işlem başlatıldı ve bunlardan 8 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 3 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 1 motosiklet, 3 kesici-delici alet, 1 küçükbaş hayvan ve 1 sopa yer aldı.

Narkotik ekiplerinin çalışmaları neticesinde 23 şüpheli yakalandı ve bunlardan 6 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda 105 litre etil alkol ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak ise 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem uygulanarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, vücut izleri ve teknik incelemelerle 3 şüpheli ölüm, 2 ateşli silahla yaralama, evden hırsızlık, intihara teşebbüs, ateşli silahla tehdit, ateş etme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet ve mala zarar verme gibi toplam 11 olayı aydınlattı; olaylarla ilişkili 10 fail tespit edildi.

trafik denetimleri ve ceza uygulamaları:

Trafik ekipleri 29 bin 288 araç sürücüsünü denetledi; bunlardan 188’i motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 1.535 sürücüye cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araç sayısı 149 olup, bunun 22'si motosikletti. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yürütülen kontrollerde ise 582 araç sürücüsü denetlendi; tespit edilen ihlaller sonucu 80 motosiklet de dahil olmak üzere 578 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 30 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 30 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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