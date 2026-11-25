Hafter'ın Ankara ziyareti

Mareşal Halife Hafter, diplomatik temaslar için beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında üst düzey Türk yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmenin katılımcıları:

Türk tarafında toplantılara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Libya heyeti ve temasların içeriği:

Libya heyetinde ise Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ile birlikte Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, toplantıların iki ülke arasında diplomatik ve güvenlik düzeyinde temasları güçlendirmeye dönük olduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPASLAN BAYRAKTAR, GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU VE MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'IN BUGÜN ANKARA'DA LİBYA ULUSAL ORDUSU GENEL KOMUTANI MAREŞAL HALİFE HAFTER, LİBYA ULUSAL ORDUSU GENEL KOMUTAN YARDIMCISI ORGENERAL SADDAM HAFTER, LİBYA ULUSAL ORDUSU GENELKURMAY BAŞKANI HALİD HAFTER VE LİBYA KALKINMA VE YENİDEN İMAR FONU BAŞKANI BİLKASIM HAFTER İLE BİR ARAYA GELDİĞİ BELİRTİLDİ.