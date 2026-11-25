AK Parti Kadın Kolları: şiddet sadece bireysel bir sorun değildir

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, parti genel merkezinde düzenlenen açıklamada kadına yönelik şiddetin yalnızca fail ile mağdur arasındaki bir mesele olarak ele alınamayacağını; insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzuru bozan yapısal bir sorun olduğunu vurguladı. Ercan, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz" diyerek bu yaklaşımın temel ilke olduğunu ifade etti.

somut hukukî ve kurumsal adımlar:

Ercan, AK Parti iktidarlarının kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda adı geçen mekanizmalar arasında 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES uygulaması ve ALO 183 hattı gibi başvuru ve destek kanallarının bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)'ın ülke çapında izlenecek kapsamlı yol haritasını ortaya koyduğunu belirtti.

Ercan, hukuki düzenlemelerin yanı sıra koruyucu ve önleyici tedbirler, kurumsal hizmetlerin güçlendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının da mücadelenin ayrılmaz parçaları olduğunu söyledi. Bu adımların mağdurların korunması, şiddetin erken tespiti ve faillerin hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı.

mücadelede ortak irade ve uluslararası çağrı:

AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde kadın hakları, güvenliği ve toplumsal hayata katılımı güçlendiren çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Ercan, mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti. Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerindeki kadın ve çocukların durumuna da değinen Ercan, uluslararası toplumu kadınlara yönelik ihlaller karşısında çifte standardan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum almaya; ihlallerin bağımsız biçimde araştırılmasına ve mağdurların korunmasına yönelik sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Ercan sözlerini, her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı bulunduğunu hatırlatarak sürdürdü ve toplumun her alanında—ailenin içinde, okulda, iş yaşamında, sokakta ve dijital dünyada—şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması gerektiğini belirtti. AK Parti Kadın Kolları'nın hedefinin, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplumsal düzeni güçlendirmek olduğunu kaydetti ve bu amaçla mücadelenin "hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla" süreceğini yineledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz"