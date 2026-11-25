HAK-İŞ programında öne çıkanlar:

HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sosyal Hayatta Şiddet ve Tacizle Mücadele Yöntemleri" programı, HAK-İŞ genel merkezinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun kadına yönelik şiddetle mücadelede somut sonuçlar üreten bir süreç yürüttüğünü söyledi.

Arslan, HAK-İŞ'in bu alandaki çalışmalarının sadece söylemde kalmayıp politika, çerçeve ve uygulama odaklı olması gerektiğini belirterek, konfederasyonun toplumsal sorumluluğuna vurgu yaptı. "Konfederasyonumuzun bu konuda ortaya koyduğu hedefleri var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda kararlılığımız var," dedi ve emeği geçenleri kutladı.

çalışma hayatında kadınlara yönelik şiddet ve sendikal sorumluluk:

Arslan, Türkiye'de çalışma hayatına ilişkin rakamları paylaşarak sözlerine devam etti: Türkiye'de 5 milyon 900 bin kadın çalışan bulunduğunu, bunların yaklaşık 600 bine yakınının sendikalara kayıtlı olduğunu ve sendikalarda kadın üyelerin oranının yüzde 10 civarında olduğunu aktardı. Bu grupta 235 bin çalışanın HAK-İŞ üyesi olduğunu, ev işçilerini de dahil ettiklerinde örgütledikleri sayının 170 bin küsur olduğunu ve toplamda 405 bin kadının HAK-İŞ'ten alacağı bulunduğunu ifade etti.

Konuşmada sendikal yapılar içinde kadın temsiliyetine dair eleştiriler de yer aldı. Arslan, bazı sendikalarda kadın komitelerinin dahi olmadığını, 21 sendikalarının hiçbirinde kadın genel başkan bulunmadığını belirterek, "Çalışan kadınların yüzde 77’si ömründe bir defa şiddetle karşılaşmış" bilgisini paylaştı ve tüm sendikaların etkin kadın komitelerine sahip olması gerektiğini söyledi. HAK-İŞ içinde kadın-erkek dengesini güçlendirme yönünde ilerleme sağlandığını; çalışanlar arasında kadın oranının yaklaşık yüzde 40 seviyesine çıktığını, ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı.

Arslan ayrıca uzaklaştırma ve koruma tedbirlerinin etkinliğini sorguladı: "Her seferinde çeşitli evden uzaklaştırma benzeri tedbirlere rağmen kadınlar, kadın cinayetine kurban gitmeye devam ediyor. Bu noktada da devletimiz yeni bir konsept geliştirmek zorunda." Uzaklaştırma kararlarının ardından artan kin ve şiddet riskine dikkat çekti.

uluslararası boyut ve Gazze vurgusu:

Arslan, konuşmasında Gazze'deki insani krize de değindi ve savaşların, olağanüstü dönemlerin en ağır faturasını kadınların ödediğini söyledi. "O savaşların, olağanüstü dönemlerin her zaman en ağır faturasını kadınlar ödediği gibi Gazze’deki bu katil İsrail’in katliamlarında en ağır bedelleri yine kadınlar ödüyor," diye konuştu. Arslan, 7 Ekim’den bu yana yaşanan kayıpları aktardı: 22 bin çocuk, 12 binden fazla kadının şehit olduğu yönündeki rakamları anarak, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

HAK-İŞ'in dayanışma ve kamuoyu oluşturmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini belirten Arslan, uluslararası hukuk ve kurumların etkin çalışmadığını, hükümetlerin bu konuda duyarsız kaldığını savundu ve Gazze'deki duruma ilişkin yaşananların dünya kamuoyuna doğru şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Konuşma, kadına yönelik her tür şiddetin önlenmesi için sendikalar, kamu kurumları ve sivil toplumun iş birliği içinde çalışmasının gerekliliği çağrısıyla sona erdi. Arslan, HAK-İŞ'in hem üyelerinin hem de ülke genelindeki mağdur kadınların sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

HAK-İŞ BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, "ÇALIŞMA HAYATINDA VE SOSYAL HAYATTA ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ" PROGRAMINDA KONUŞTU