Manavgat'ta D-400'de motosiklet alev alıp hurdaya döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen kazada bir motosiklet çarpışmanın ardından yanarak hurdaya döndü ve sürücüsü ağır yaralandı. Olayda yer alan araç ve sürücülere ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşıldı.

kaza yerindeki gelişmeler:

Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.E. idaresindeki 34 RHP 402 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet K. yönetimindeki 07 LJS 10 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre fırladı ve alev alarak hurdaya döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta taşıyarak özel hastaneye sevk etti. Hastane yetkilileri, Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

kazanın sonuçları ve güvenlik uyarıları:

Yüksek enerjili çarpışmalarda motosikletlerin yakıt sızıntısı ve ateş alma riski taşıdığı, çarpışma sonucu aracın savrulmasının ise ağır travmalara neden olabileceği biliniyor. Bu tür kazalarda hız, takip mesafesi ve koruyucu ekipman kullanımı hayati önem taşıyor. Yetkililer ve sağlık çalışanları, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin hayati fark yaratabildiğini vurguluyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET YANARKEN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.