maç bilgileri:

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

hakem ataması:

Mücadeleyi Şanlıurfa Bölgesi Hakemi Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakemler Emre Doğu ve Haydar Avcı, dördüncü hakem ise Yücel Büyük olarak belirlendi.

Karşılaşma, Ankara Aktepe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak ve lig takvimindeki yerini koruyor.

TFF 1. LİG'İN 16. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 29 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM YUSUF ADNAN KENDİRCİLER ÇALACAK.