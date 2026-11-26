maç ataması ve program:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Beşiktaş – Galatasaray maçı pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın orta hakemi olarak görev alacak isim, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır oldu.

Çakır'ın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bersan Duran olarak açıklandı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Çakır'ın derbi deneyimi ve önceki görevleri:

Balıkesir bölgesi hakemi olan Oğuzhan Çakır, kariyerinde ilk kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak bir derbide düdük çalacak. Çakır, geçtiğimiz sezonda görev aldığı bazı önemli müsabakalarla dikkati çekti: Türkiye Kupası grup maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yönetilen karşılaşma 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı. Aynı sezon ligdeki Beşiktaş - Trabzonspor maçında da görev yaptı ve o karşılaşmada Trabzonspor 2-1 galip geldi.

Ayrıca Çakır, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında orta hakem olarak bulundu; bu müsabakada Fenerbahçe 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

bu sezonki performansı ve son görevi:

Bu sezon hakem olarak yürüten Çakır, resmi veriler doğrultusunda toplam 9 müsabakada düdük çaldı. Bunların 7'si Trendyol Süper Lig, diğer ikisi ise UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve UEFA Konferans Ligi eleme karşılaşmalarıydı. Ligdeki son görevi, 8 Kasım tarihinde Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor müsabakasında gerçekleşti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Çakır ve ekibinin performansı, hem takımlar hem de taraftarlar için maçın akışını ve kararların algısını doğrudan etkileyecek; bu atama, hakemin daha önceki üst düzey maçlardaki tecrübesi ışığında dikkatle takip edilecek.

FIFA KOKARTLI HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR (ARŞİV)