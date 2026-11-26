asayiş uygulaması ve kapsamı:
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suçun önlenmesine yönelik kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.
ele geçirilen malzemeler:
Çalışmalar sırasında 4 ruhsatsız tabanca, 118 fişek ve kartuş, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ses tabancası ele geçirildi.
yakalanan şahıslar:
Uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.
KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA ÇEŞİTLİ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, ARANAN 50 ŞAHIS YAKALANDI.
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