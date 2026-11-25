Hakkâri'de sabahı renklendiren mercek bulutları

Hakkâri'nin dağlık kesimlerinde sabah saatlerinde görülen mercek bulutları, gökyüzünde nadir ve etkileyici bir görüntü oluşturdu. Bağışlı köyü Yukarı Kayacık mevkiinde beliren bu renkli oluşum, bölgenin doğal güzelliklerine bir yenisini ekledi.

görüntüyü kaydeden kişi:

O anlar, Abdurrahman Kayhan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayhan'ın çekimlerinde, gökyüzünde farklı tonların ve desenlerin üst üste gelmesiyle oluşan manzara net biçimde görülebiliyor.

doğaya sunduğu görünüm:

Dağların üzerinde şekillenen mercek bulutları, çevreye sıradışı ve büyüleyici bir atmosfer kazandırdı. Ortaya çıkan renk geçişleri ve biçimler, bölgedeki doğaseverlerin ilgisini çekti ve fotoğraf meraklıları için özel kareler sundu.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte ortaya çıkan bu görüntü, Hakkâri'nin doğal zenginliklerinin gökyüzüyle birleştiği anlardan biri olarak kayda geçti.

HAKKÂRİ’DE SABAH SAATLERİNDE OLUŞAN MERCEK BULUTLARI, EŞSİZ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.