Protokol ve yatırım:

Tavas Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda, Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla 3 milyon 500 bin TL yatırım ile modern bir uygulama mutfağı inşa edilecek. Protokol, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör tarafından imzalandı.

Proje, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı, teorik eğitimi uygulamayla güçlendirmeyi ve sektörün beklentilerine uygun yetiştirmeyi hedefliyor. Yeni mutfakla öğrencilerin mesleki rekabet güçleri artarken, uygulamalı derslerin kapsamı ve kalitesi de yükselmiş olacak.

Gastronomi müzesi ve eğitim:

Başkan Tatık, ilçenin zengin mutfak kültürünü koruma ve tanıtma amacıyla Bağlar mevkisinde belediyeye ait taş mimariye sahip bir restoran ile taş evin gastronomi müzesine dönüştürülmesini teklif etti. Bu alanın Aşçılık Programı ile birlikte hem bir sergi mekânı hem de uygulamalı eğitim alanı olarak kullanılması planlanıyor.

Projede belediye, mekânın tefrişatı ve gerekli düzenlemelerini üstlenecek; hocalar ve öğrenciler burada uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilecek, üretim yapabilecek ve mesleki becerilerini sahada geliştirebilecekler. Başkan Tatık, bu mekânın kiraya verilmeyeceğini ve tamamen üniversite ile öğrencilerin hizmetine sunulacağını vurguladı.

Eğitime ve istihdama vurgu:

Başkan Tatık imza töreninde, üniversitenin kapanmasını değil büyümesini istediklerini; bunun da istihdam odaklı, mezunlarına iş imkânı sağlayan bölümlerle olmasının önemine dikkat çekti. Tatık, eczacılık ve aşçılık gibi bölümlerin mezunlarına doğrudan mesleki fırsatlar sunduğunu belirtti ve bu yatırımın halkına, gençlere ve üniversiteye katkı olarak görüldüğünü söyledi.

Tatık ayrıca, projenin hayata geçirilmesinde akademisyenlerin gayret ve bilgi birikiminin belirleyici olduğunu belirterek, üniversite ile yürütülen bu güçlü iş birliğinin yeni çalışmalara kapı aralayacağına inandığını ifade etti.

Tavas lezzetlerinin korunması ve tanıtımı:

Gastronomi müzesi projesi kapsamında, Tavas'a özgü lezzetler ön plana çıkarılacak. Başkan Tatık, Tavas baklavası, göveç, pide, yoğurt, kaygana gibi yöresel tatların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Hocalar ve öğrenciler aracılığıyla bu yemeklerin hem eğitim materyali hem de tanıtım unsuru olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Belediye ve üniversitenin ortak çalışmasıyla oluşturulacak modern mutfak ve gastronomi müzesi, hem öğrencilere pratik ve mesleki alan sunacak hem de Tavas'ın gastronomi mirasını yerel ve ziyaretçi düzeyinde görünür kılacak.

TAVAS BELEDİYESİ, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMALI EĞİTİM İMKÂNLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA 3 MİLYON 500 BİN TL DESTEK SAĞLAYACAK.