trabzon'da yağışın etkileri ve müdahale çalışmaları:

Dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, kent genelinde birçok noktada su baskını, toprak kayması ve heyelana yol açtı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Karayolları, TİSKİ, DSİ ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili birimler, kapanan yolların açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca yoğun şekilde çalıştı. Sabah saatleriyle birlikte yağmurun etkisini yitirmesi ve ekiplerin müdahaleleri sonucunda şehirde hayat normale döndü.

yağış miktarları ve en fazla etkilenen bölgeler:

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre en fazla yağış Beşikdüzü ilçesine düştü; ilçede metrekareye 68,8 kilogram yağış ölçüldü. Bunu 64,52 kilogram ile Çarşıbaşı Yoroz ve 61,8 kilogram ile Trabzon Bölge ölçüm istasyonu izledi. Diğer ölçümler arasında Arsin 58, Ortahisar 54,69 ve Vakfıkebir-Hamzalı 54,44 kilogram değerleri yer aldı. Bu kuvvetli yağışlar birçok ilçede rögarların, dere ve yağmur suyu hatlarının taşmasına ve tıkanmalara neden oldu.

ulaşım, hasar ve sağlık durumu:

Aşırı yağış nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunda, Eren Bülbül Tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan yolun kapanmasına yol açtı. Karayolları ve Büyükşehir ekiplerinin çalışmasıyla toprak ve çamur temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı. Ortahisar ilçesinde, 1 No’lu Beşirli Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarının çökmesi sonucu kopan toprak ve kaya parçaları park halindeki 5 aracın üzerine devrildi; araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ortahisar Kaymaklı Mahallesi'ndeki çökme sonucu ise bir kişi, Y.K. (51), toprak altında kalarak yaralandı. Yaralı şahıs Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş bölümündeki alanda su birikintileri oluştu; Büyükşehir ekipleri rögar açma çalışmaları yaparak alanı tahliye etti.

ilçe müdahaleleri ve altyapı çağrısı:

Yağıştan etkilenen diğer ilçeler arasında Yomra, Sürmene, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Araklı ve Sürmene sayılabilir. Vakfıkebir'de Caferli-Rıdvanlı Mahalleleri grup yolunda, Beşikdüzü'nde Beşikdüzü-Şalpazarı yolunda heyelan nedeniyle kapanmalar yaşandı; ekipler gece boyunca yolları açmak için mesai yaptı. Sürmene'de Zarha Deresi'nin taşması sonucu Orta Mahalle ve Soğuksu Mahallesi'nde su baskınları görüldü ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

Sabah saatlerinde su seviyelerinin düşmesiyle yaşam normale dönerken, bölge halkı yağmur sularının denize ulaştırılması için gerekli altyapının güçlendirilmesi talebinde bulundu. Yerel yetkililer de altyapı eksiklerinin tespit edilip giderilmesi gerektiğini vurguladı; çalışmaların öncelikli olarak rögar, dere ıslahı ve yol güvenliği üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

ORTAHİSAR İLÇESİNDE 1 NO'LU BEŞİRLİ MAHALLESİ'NDEKİ BİR SİTEYE AİT İSTİNAT DUVARI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ. DUVARIN ÇÖKMESİYLE BİRLİKTE KOPAN TOPRAK VE KAYA PARÇALARI, PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. TOPRAK ALTINDA KALAN ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.