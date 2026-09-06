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Hakkari'de okul yolu trafiğinde çarpışma: pikap otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de Şehit Selahattin İlköğretim Okulu önünde saat 09.30'da meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen pikap otomobile çarptı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hakkari'de okul yolu trafiğinde çarpışma: pikap otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza yeri ve zaman:

Hakkari'de Şehit Selahattin İlköğretim Okulu önündeki yolda, saat 09.30 sıralarında iki araç çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halinde olan bir pikap, aynı istikamette ilerleyen ve içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobile çarptı.

Yaralı ve müdahale:

Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasar ve soruşturma:

Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yetkililer, kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı.

HAKKARİ’DE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

HAKKARİ’DE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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