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Hakkari'de salavat karşılığında halka tatlı ikramı ilgi topladı

Hakkari Bulvar Caddesi'nde kurulan stantta, salavat getirenlere '1 salavat getirene 1 halka tatlı' uygulamasıyla ücretsiz tatlı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hakkari'de salavat karşılığında halka tatlı ikramı ilgi topladı

Anlamlı ikram Bulvar Caddesi'nde:

Hakkari’nin en işlek noktalarından biri olan Bulvar Caddesi’nde kurulan bir halka tatlı standı, farklı ve dikkat çeken bir uygulamayla vatandaşların ilgisini çekti. Standı açan vatandaş, üzerinde '1 salavat getirene 1 halka tatlı ücretsiz' yazan bir ilan asarak geçiş yapanlara tatlı ikramında bulunuyor.

Standın üzerindeki ifade ve slogan, uygulamanın amacını doğrudan ortaya koyuyor; katılımcılardan istenen tek şey salavat getirmek. Bu yaklaşım, ikramı maddi bir alışverişten ziyade gönülden yapılan bir paylaşım olarak öne çıkarıyor.

Mesajlar ve tepkiler:

Standın üzerine ayrıca 'Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed' ifadesi yazıldı ve Hazreti Muhammed’e yönelik sevgi ve saygıyı belirten diğer mesajlara da yer verildi. Bu yazılar, uygulamanın dinî ve toplumsal bir boyutu olduğunu gösteriyor.

Uygulama, caddeden geçenlerin dikkatini çekerken bazı vatandaşlar durup salavat getirerek tatlı alıyor, bazıları ise uygulamayı ilgiyle izliyor. Stant, kentte günün dikkat çeken görüntülerinden biri oldu ve kısa sürede çevredeki insanların sohbet konusu haline geldi.

Bu tür yerel girişimler, hem küçük toplumsal paylaşımların nasıl şekillendiğini hem de kamusal alanda dinî ve kültürel pratiklerin nasıl görünür kılındığını gösteriyor. Hakkari’deki bu örnek, basit bir ikramın bile toplum içinde nasıl karşılık bulduğuna dair somut bir örnek sunuyor.

HAKKARİ’DE BİR VATANDAŞ, KURDUĞU STANTTA SALAVAT GETİRENLERE ÜCRETSİZ HALKA TATLI İKRAM...

HAKKARİ’DE BİR VATANDAŞ, KURDUĞU STANTTA SALAVAT GETİRENLERE ÜCRETSİZ HALKA TATLI İKRAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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