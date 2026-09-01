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Hamilelikte yaz aylarında susuzluğa karşı alınması gereken önlemler

Hamilelikte yazın artan sıvı kaybı tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ödem riskini artırır; susamadan gün boyu düzenli su içmek önemlidir.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hamilelikte yaz aylarında susuzluğa karşı alınması gereken önlemler

Hamilelikte yaz beslenmesi uyarısı

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Can, yaz aylarında hamilelik döneminde artan sıvı kaybına karşı anne adaylarının dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Hamilelikte vücudun enerji ve besin ihtiyaçları yükselirken sıcaklıkla birlikte terleme ve sıvı kaybı da artıyor; bunun sonucunda tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ödem gibi şikayetler daha sık görülebiliyor.

Sıvı ihtiyacı ve günlük öneriler:

Günlük içilmesi gereken su miktarı kişiye göre değişse de çoğu hamile için 2,5-3 litre civarı uygun bir aralık olarak değerlendiriliyor. Çok terleyen, egzersiz yapan veya sıcak havalarda uzun süre kalan anne adaylarında bu ihtiyaç daha da artabilir. Çisem Gündüz Can, susamayı beklemeden yudum yudum gün içerisinde su içilmesini öneriyor ve suyun en iyi soğuk içecek tercihi olduğunu vurguluyor. Ayrıca maden suyu, ayran ve ev yapımı şekersiz limonatanın da tercih edilebileceğini belirtiyor.

Beslenme hataları ve porsiyon kontrolü:

Yazın sık yapılan hata olarak öğün atlamak, su yerine soğuk gazlı içecekler veya hazır meyve suları tüketmek ve açlığı yalnızca meyve ya da kraker tipi atıştırmalıklarla bastırmak öne çıkıyor. Bu alışkanlıklar kan şekerinde dalgalanmalar ve gereksiz kilo artışına yol açabilir. Karpuz, kavun, incir, hurma ve üzüm gibi glisemik indeksi yüksek meyveler tamamen beslenmeden çıkarılmak yerine porsiyon kontrolü ile tüketilmeli; örneğin karpuzun yanında bir parça peynir ve 2-3 adet cevizle kombinlenmesi kan şekeri dalgalanmasını azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca dışarıda uzun süre beklemiş, açıkta satılan yiyeceklerin tercih edilmemesi; dondurma ve tatlılarda ölçünün korunması gerektiği vurgulanıyor.

Gıda güvenliği ve saklama önerileri:

Yaz sıcaklarında bakterilerin çoğalmasının hızlandığına dikkat çeken Gündüz Can, açıkta satılan yiyecekler, iyi soğutulmayan süt ve süt ürünleri ile uzun süre dışarıda beklemiş et, tavuk ve deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanması ve soğuk zincir ürünlerinde zincirin bozulmadığından emin olunması temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, yaz aylarında hamilelerin susamayı beklemeden düzenli sıvı tüketmesi, öğün atlamaması, porsiyon ve gıda güvenliği kurallarına dikkat etmesi hem anne sağlığı hem de bebeğin gelişimi için önem taşıyor.

Hamilelere yaz beslenmesi uyarısı: &quot;Susamayı beklemeden su için&quot;

Hamilelere yaz beslenmesi uyarısı: "Susamayı beklemeden su için"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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