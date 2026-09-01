Çilek bacakta hedef hafifletme: düzenli, kişiye özel bakım öncelikli

Keratozis pilarisin görünümü ve kimlerde daha sık izlendiği:

Keratozis pilaris, halk arasında çilek bacak veya tavuk derisi olarak adlandırılan, kol ve bacakların dış yüzünde gözenek şeklinde noktasal kabarıklıklar ve çevresinde hafif kızarıklıklarla kendini gösteren bir deri varyasyonudur. Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü hekimlerinden Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, bu tablonun sık görülmesine rağmen çoğunlukla sağlık açısından sorun oluşturmadığını vurguluyor.

Tam nedeni kesin olarak bilinmese de Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, alerjik bünyesi olanlar, cilt kuruluğu yaşayanlar, beslenme bozukluğu olanlar, atopik egzama veya şeker hastalığı bulunanlar ile yoğun güneş maruziyeti olan kişilere daha sık rastlandığını aktarıyor.

Evde bakım ve peeling uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler:

Görünümü hafifletmek amacıyla piyasada çok sayıda peeling ve bakım ürünü bulunuyor; doğru ürün ve uygulama uygun sonuç verebilir. Ancak Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, rastgele seçilen ürünlerin cilt bariyerine zarar verebileceğini ve her bireyin cilt yapısına göre planlama gerektiğini söylüyor.

Bu nedenle marketten alınan bir ürünü sürekli kullanmak yerine, hangi uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağının bir dermatolog tarafından belirlenmesi öneriliyor. Ayrıca yalnızca harici uygulamalarla yetinilmemeli; eşlik eden hastalıkların düzenlenmesi, yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve varsa beslenme bozukluklarının düzeltilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Peeling'in sınırlılığı ve epilasyonun rolü:

Yüzeysel etkiye sahip bazı bakım ürünleri keratozis pilaris görünümünü azaltabilir fakat tamamen ortadan kaldırmaz. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, cildin yapısına uygun ürünlerin doğru sıklıkla kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.

Halk arasında tıraş, ağda veya diğer epilasyon yöntemlerinin bu görünümü artırdığı düşünülse de keratozis pilarisin kılla veya tercih edilen epilasyon yöntemiyle doğrudan ilişkisi bulunmuyor. Kıl varlığı ile bağlantılı olmadığı için lazer epilasyonun da keratozis pilaris üzerinde doğrudan etkisi yoktur.

Uzman değerlendirmesi ve uzun vadeli bakım gerekliliği:

Dermatoloji uzmanına başvurulduğunda öncelikle görünümün bir hastalığın sonucu mu yoksa derinin normal bir varyasyonu mu olduğu değerlendirilir. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, kliniklerde radikal etkili tedaviler uygulanmadığını, bunun yerine uzun vadeli süreçler için hastanın evde sürdürebileceği bakım protokollerinin önerildiğini belirtiyor.

Keratozis pilaris genellikle çocuklukta başlar, ergenlikte daha belirginleşir ve yaşla birlikte şiddeti azalabilir. Güneş ışığı görünümü artırabildiği için yaz aylarında daha belirginleşme görülebilir. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal'a göre düzenli uygulamalarla bir-iki ay içinde iyileşme sağlanabilir, ancak bu iyilik halinin korunması için kişiye uygun ürünlerin ve bakımın sürdürülmesi gerekir.

Pratik öneriler: düzenli nemlendirici kullanımı, dermatoloğun belirlediği sıklıkta bakım ürünlerinin uygulanması, güneşten etkin korunma ve dengeli beslenme, görünümün yeniden belirginleşmesini azaltmada önceliklidir.

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ DERMATOLOJİ UZMANI UZM. DR. CÜNEYT SOYAL