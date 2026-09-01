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Sarıçay barajında son düzlük: gövde yüzde 92 tamamlandı, yıl sonuna kadar bitecek

Aydın'ın Söke ilçesindeki Sarıçay Barajı'nda gövde dolgusu yüzde 92'ye ulaştı. Bakan İbrahim Yumaklı, projenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıçay barajında son düzlük: gövde yüzde 92 tamamlandı, yıl sonuna kadar bitecek

Sarıçay barajında hızlı ilerleme

Aydın'ın Söke ilçesinde Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Proje, bölgenin su ihtiyaçlarının karşılanması ve tarımsal su temininin güvence altına alınması açısından önem taşıyor. Baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde inşa ediliyor ve temelden itibaren 125 metre yüksekliğe ulaşacak şekilde planlandı.

Projede gövde dolgusu açısından önemli bir mesafe kaydedildi. Toplamda 1 milyon 632 bin metreküp dolgu yapılması öngörülürken, bugüne kadar 1 milyon 505 bin metreküp dolgu tamamlandı; bu da gövde dolgusunun %92'sinin geride bırakıldığı anlamına geliyor. İnşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve ekipler kalan dolguyu tamamlamaya yönelik yoğun çalışma yürütüyor.

barajın kapasitesi ve sağlanacak su miktarı:

Sarıçay Barajı tamamlandığında rezervuarın toplam su depolama kapasitesinin 66 milyon metreküp olması hedefleniyor. Barajın devreye girmesiyle başta Kuşadası ve Söke olmak üzere özellikle Kuşadası'nın turizm merkezleri Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak.

Ayrıca proje ile bölgedeki yaklaşık 303 bin 160 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz biçimde karşılanması öngörülüyor. Bu kapsamda barajın tamamlanmasının yerel yaşam kalitesi ve turizm sürdürülebilirliği üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor.

bakanlık açıklamaları ve bağlantılı projeler:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sarıçay Barajı'nın yıl sonuna kadar tamamlanacağı sözünü verdi. Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımlarının önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak projenin takibini sürdürdüklerini belirtti.

Yumaklı, aynı konuşmada bölgedeki diğer altyapı yatırımlarına da değindi: Çine Sulaması işinin yaklaşık 2,5 milyar lira maliyetle bu yıl sonuna kadar tamamlanarak 7 bin hektarlık alanın sulamaya açılacağı; Nazilli içme suyu işinin Eylül sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği ve bunun 3,8 milyar lira tutarında bir yatırım olduğu ifade edildi. Ayrıca Aydın Kuşadası Söke içme suyu isale hattı projesinin yer tesliminin yapıldığı, bu projenin de 3,6 milyar lira bedelle 2028 sonuna kalmadan tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Bakan, tüm bu başlıklarda 11 proje bulunduğunu ve toplam maliyetin yaklaşık 7,2 milyar lira olduğunu kaydetti.

Yetkililer, Sarıçay Barajı'ndaki kalan işlerin hızla tamamlanmasının ardından bölge su güvenliğinin güçleneceğini ve tarım ile turizm kaynaklı su talebinin daha sağlıklı yönetilebileceğini söylüyor. Projenin planlanan takvime uygun ilerlemesi halinde, yıl sonu hedefi doğrultusunda barajın tamamlanması bekleniyor.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN VE GÖVDE DOLGUSU YÜZDE 92 ORANINDA TAMAMLANAN SARIÇAY...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN VE GÖVDE DOLGUSU YÜZDE 92 ORANINDA TAMAMLANAN SARIÇAY BARAJI'NDA, ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, BARAJIN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAĞINI AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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