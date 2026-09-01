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Gençler Fadıllı'da 'yeşil beceriler'le buluştu

28-30 Ağustos'ta düzenlenen Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları Gençlik ve Spor Kampı, 39 genci 'Yeşil Beceriler' temasıyla buluşturdu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençler Fadıllı'da 'yeşil beceriler'le buluştu

Kampın programı:

Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Kampı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezinde gerçekleşti. Organizasyona katılan 39 genç, üç gün boyunca spor ve sürdürülebilirlik odaklı etkinliklerle bir araya geldi.

Saha uygulamaları ve atölyeler:

Kamp programında sabah saatleri doğa yürüyüşü, oryantiring ve takım sporları gibi fiziksel aktivitelerle değerlendirildi. Öğleden sonraları ise gençler, sürdürülebilirlik, iş birliği ve kaynak yönetimi temalı simülasyon oyunlarına katıldı. Bu oyunlar, katılımcıların ortak karar alma, birbirini dinleme ve kaynakları adil paylaşma becerilerini sahada geliştirmeyi hedefledi.

Oyunların ardından yapılan değerlendirme oturumlarında, saha deneyimlerinin günlük yaşama nasıl taşınabileceği ve bireysel davranış değişikliklerinin çevresel etkileri tartışıldı. Katılımcılar, pratik uygulamalarla teorik bilgiyi birleştirme imkânı buldu.

Sözler ve kapanış:

Kampa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or de katılarak gençlerle buluştu. Başkan Yardımcısı Karagöz, çalışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri paylaştı: 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları ile gençlerimizin sporun birleştirici gücüyle buluşmasını ve çevre bilinci kazanmasını hedefliyoruz. 'Yeşil Beceriler' temasıyla düzenlediğimiz bu kampta gençlerimiz, doğanın içinde birlikte üretmeyi ve kaynakları ortak akılla yönetmeyi sahada deneyimledi. Belediyemizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar beş paydaşın aynı amaç etrafında bir araya gelmesi de bu çalışmanın kıymetini artırıyor. İnanıyorum ki burada kazanılan beceriler, gençlerimizin hayat boyu sürdüreceği birer rehber olacak'

Kamp, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Nilüfer Kent Konseyi, Bir Bulut Olsam Derneği ve Alternatif Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlendi ve katılımcılara verilen sertifikalarla sona erdi.

NİLÜFER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YAZ KAMPLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN GENÇLİK VE SPOR KAMPI, 40’A...

NİLÜFER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YAZ KAMPLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN GENÇLİK VE SPOR KAMPI, 40’A YAKIN GENCİ NİLÜFER BELEDİYESİ FADILLI HAVACILIK VE DOĞA SPORLARI MERKEZİ’NDE BİR ARAYA GETİRDİ. ‘YEŞİL BECERİLER’ TEMASIYLA GERÇEKLEŞEN KAMPTA GENÇLER, SPOR ETKİNLİKLERİNİN YANI SIRA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ATÖLYELERE KATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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