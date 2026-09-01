Muğla'da tıbbi onkolojiye üçüncü yan dal uzmanı katıldı

Atama ve sınav süreci:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı kadrosuna yeni bir uzman daha eklendi. Dr. Tuğba Dübektaş Canbek, 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla tamamlayarak Tıbbi Onkoloji Uzmanı unvanını aldı ve bilim dalının üçüncü yan dal uzmanı oldu.

Jüri ve eğitim kadrosu:

Sınav, Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi başkanlığında gerçekleştirildi. Jüri üyeleri arasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Ali Alkan ile konuk jüri olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sabri Barutca, Prof. Dr. Esin Oktay ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Turan yer aldı. Yoğun akademik ve pratik eğitim sürecinin ardından düzenlenen yeterlilik sınavı doktorun yetkinliğini değerlendirdi.

Tebrik ve veda mesajları:

Eğitim sürecinde bilgi, deneyim ve emekleriyle katkı veren öğretim üyelerine teşekkür edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşları, Dr. Tuğba Dübektaş Canbek'i tebrik ederek yeni meslek hayatında başarılar diledi.

MUĞLA’DA ONKOLOJİ ALANINDA YENİ UZMAN