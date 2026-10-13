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Hamsi ihracatında sıçrama: miktar hızla yükseldi, Ukrayna öne çıktı

Türkiye'nin ocak-eylül 2026 hamsi ihracatı miktar bazında yüzde 79,8 artarak 4 milyon 62 bin 802 kilograma ulaştı; gelir 13,6 milyon doları buldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hamsi ihracatında sıçrama: miktar hızla yükseldi, Ukrayna öne çıktı

Genel görünüm:

Resmi veriler, Türkiye'nin 2026 ocak-eylül döneminde hamsi ihracatında hem miktar hem değer yönünden belirgin bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %79,8 artış kaydedilerek ihracat 4 milyon 62 bin 802 kilogram seviyesine çıktı. Gelir tarafında da artış yaşandı; 2025'in ilk dokuz ayında 11 milyon 313 bin 687 dolar olan gelir, 2026'da 13 milyon 621 bin 885 dolar'a yükseldi.

Ülkelere göre dağılım:

Ülkeler bazında en dikkat çekici artış Ukrayna yönünde yaşandı. Ukrayna'ya yapılan hamsi ihracatı, 2025'in ilk 9 ayında 892 bin 319 kilogram iken 2026'da 2 milyon 670 bin 48 kilogram olarak kayıtlara geçti; değer olarak da 620 bin 629 dolardan 2 milyon 27 bin 892 dolara yükseldi. Diğer pazarlarda ise karışık seyir görüldü: Belçika'ya yapılan ihracat miktarı yüzde 4,8 azalsa da gelir yüzde 11,2 arttı, Fransa'ya ihracat miktarı yüzde 10,8 düşerken gelir yüzde 3 geriledi. Almanya'ya yapılan sevkiyatlarda miktar yüzde 3,3, gelir ise yüzde 6,7 arttı. Ayrıca Birleşik Krallık pazarına ihracat miktarı yüzde 69,1, gelir ise yüzde 49,1 oranında yükseldi.

Trabzon'da olağanüstü artış:

İç dağılımda özellikle Trabzon verileri öne çıktı. 2025 ocak-eylül döneminde 42 bin 508 kilogram olan Trabzon menşeli hamsi ihracatı, 2026'nın aynı döneminde 394 bin 627 kilogram seviyesine ulaşarak miktar bazında %828,4 gibi yüksek bir artış gösterdi. Bölgenin ihracat geliri de 169 bin 188 dolardan 390 bin 605 dolar'a çıkarak %130,9 artış kaydetti. Trabzon'dan yapılan sevkiyatlarda Ukrayna'ya 345 bin 620 kilogram, Birleşik Krallık'a 32 bin 899 kilogram hamsi gönderildi; Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri de ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Genel olarak 2026'nın ilk dokuz ayında Türkiye ve özellikle Trabzon kaynaklı hamsi ihracatında miktar açısından güçlü bir yükseliş gözlenirken, gelir artışı miktardaki ivmeyi tam olarak yakalayamadı. Veriler, pazar bazlı dalgalanmaların ve bazı ülkelerdeki talep artışının ihracat hacmini etkilediğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE&#039;NİN HAMSİ İHRACATI, 2026 YILININ OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE...

TÜRKİYE'NİN HAMSİ İHRACATI, 2026 YILININ OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE MİKTAR BAZINDA YÜZDE 79,8, DEĞER BAZINDA İSE YÜZDE 20,4 ARTTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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