ING Türkiye otonom yapay zekâ ajanlarıyla operasyonları yeniden şekillendiriyor

ING Türkiye'nin operasyonel dönüşümü:

ING Türkiye, ajan tabanlı yapay zekâ (Agentic AI) teknolojilerini temel operasyonel süreçlerinin merkezine taşıyarak iş akışlarını yeniden tasarladı. Ajanlar, çok adımlı görevleri planlayabiliyor, farklı sistemlerle veri alışverişi yapabiliyor ve süreçleri uçtan uca yürüterek rutin operasyonları otonom şekilde yönetiyor. Bu yaklaşım, süreçlerde hız ve tutarlılık sağlarken çalışanların daha yüksek katma değerli görevlere odaklanmasına imkân tanıyor.

otonom iş akışlarının yapısı:

Bankanın uygulamalarında yapay zekâ ajanları; farklı kaynaklardan veri çekip işleyebiliyor, gerekli adımları gerçekleştirebiliyor ve sonuçları insan uzmanlığıyla birleştirerek operasyonları tamamlıyor. ING'nin paylaştığı bilgiye göre, bu otonom iş akışlarında yüzde 90'ın üzerinde başarı oranı elde edildi. Sistemler, belge trafiğini azaltmayı, kontrolleri hızlandırmayı ve müşteri kabulü ile müşterini tanıma süreçlerini daha etkin hâle getirmeyi amaçlıyor. Bu sayede ölçeklenebilirlik ve tutarlılık artarken süreç süreleri kısalıyor.

müşteri deneyimi ve güvenliğe etkisi:

Yapay zekâ uygulamaları operasyonel verimliliğin ötesine geçerek müşteri deneyimini iyileştirme ve bankacılık güvenliğini güçlendirme hedefleriyle de entegre ediliyor. Müşteri görüşmelerinin yapay zekâ destekli analizleri, beklenti ve ihtiyaçlara dair içgörüler sağlıyor ve daha hızlı aksiyon imkânı veriyor. Aynı zamanda uygulamalar, dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadelede riskleri daha erken tespit ederek proaktif önlemler alınmasına katkı sağlıyor.

Ezgi Demirdağ Saydağ ise konuyla ilgili şunları söyledi: "ING Türkiye olarak yapay zekâyı yalnızca verimlilik sağlayan bir teknoloji olarak değil, iş yapış şekillerimizi dönüştüren stratejik bir yetkinlik olarak konumlandırıyoruz. Bu vizyonun bir yansıması olarak temel operasyonel süreçlerimizi yeniden tasarlayarak yüzde 90’ın üzerinde başarı oranına sahip otonom iş akışları oluşturduk. İnsan uzmanlığı ile yapay zekânın gücünü bir araya getirerek operasyonlarımızı daha akıllı, çevik ve ölçeklenebilir hale getirirken, müşterilerimize daha hızlı ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bankacılığın geleceğini şekillendirecek bu dönüşüm alanına yatırım yapmayı ve yapay zekâ uygulamalarımızı geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Banka, bu yeni çalışma modeliyle operasyonel hızı ve tutarlılığı artırmayı, müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı ve yapay zekâ yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

ING TÜRKİYE OPERASYON GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EZGİ DEMİRDAĞ SAYDAĞ