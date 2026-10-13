Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

McDonald’s'ten Sünger Bob ve One Piece buluşması: sınırlı Happy Meal koleksiyonu

McDonald’s Türkiye, Sünger Bob ve One Piece evrenlerini 12 parçalık özel Happy Meal koleksiyonunda buluşturdu; çocuklar ve koleksiyon meraklıları hedefte.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

McDonald’s'ten Sünger Bob ve One Piece buluşması: sınırlı Happy Meal koleksiyonu

McDonald’s Türkiye yeni koleksiyonu tanıttı:

McDonald’s Türkiye, Sünger Bob'un renkli dünyasıyla anime serisi One Piece'in deniz maceralarını Happy Meal kutularında bir araya getirdi. 12 farklı oyuncaktan oluşan özel koleksiyon, sadece çocuklara değil, yetişkin hayranlara ve koleksiyon meraklılarına da hitap edecek şekilde tasarlandı.

Koleksiyonun içeriği:

Oyuncaklar, One Piece karakterlerinin korsan kıyafet ve aksesuarlarıyla yorumlandığı Sünger Bob figürleri olarak hazırlanmış. Koleksiyonda Sünger Bob-Luffy, Patrick-Zoro, Sandy-Nami gibi eşleşmelerin yanı sıra Squidward-Sanji ve Gary-Chopper gibi beklenmedik kombinasyonlar da yer alıyor. Her parça iki ikonik yapımın görsel ögelerini mizahi bir dille harmanlıyor.

Markanın mesajı:

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, "Popüler kültürle kurduğumuz bağın temelinde, insanları severek takip ettikleri hikayeler ve karakterlerle bir araya getirmek var. Bazen çocukken izlediğimiz bir çizgi film, bazen arkadaşlarımızla gülerek hatırladığımız bir sahne, yıllar sonra da aynı duyguyu uyandırabiliyor. Sünger Bob, kendine özgü mizahı, iyimserliği ve arkadaşlarıyla yaşadığı maceralarla pek çoğumuzun hayatında böyle eğlenceli bir yere sahip. Bugün onun dünyasını keşfeden çocuklarla, Sünger Bob’u izleyerek büyüyen yetişkinler aynı karakterde sevdikleri bir şey bulabiliyor. Sünger Bob ve One Piece buluşmasında da hayranların yakından tanıdığı iki dünyayı yeni ve eğlenceli bir yorumla bir araya getirmenin heyecanını yaşadık. Benim koleksiyondaki favorim Zoro-Patrick eşleşmesi oldu. Happy Meal ile çocukların oyunlarına yeni kahramanlar katarken yetişkinlere de sevdikleri karakterlerle yeniden buluşmanın keyfini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

MCDONALD’S TÜRKİYE, SÜNGER BOB’UN NEŞELİ DÜNYASIYLA ANİME SERİSİ ONE PİECE’İN DENİZLERDE GEÇEN...

MCDONALD’S TÜRKİYE, SÜNGER BOB’UN NEŞELİ DÜNYASIYLA ANİME SERİSİ ONE PİECE’İN DENİZLERDE GEÇEN MACERALARINI HAPPY MEAL’DA BİR ARAYA GETİRDİĞİNİ DUYURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun Çarşamba havalimanı ulaşımının yükselişi: 9 ayda 1,3 milyon yolcu
images

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı
images

Gençlerle iş dünyasını buluşturan 3. kariyer fuarı Çukurova'da gerçekleşti
images

Zeytin unu projesiyle üreticiye yeni katma değer kapısı açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

Muğla, Birleşik Krallık ile turizmden çevreye geniş kapsamlı iş birliği peşinde

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi