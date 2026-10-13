McDonald’s'ten Sünger Bob ve One Piece buluşması: sınırlı Happy Meal koleksiyonu

McDonald’s Türkiye yeni koleksiyonu tanıttı:

McDonald’s Türkiye, Sünger Bob'un renkli dünyasıyla anime serisi One Piece'in deniz maceralarını Happy Meal kutularında bir araya getirdi. 12 farklı oyuncaktan oluşan özel koleksiyon, sadece çocuklara değil, yetişkin hayranlara ve koleksiyon meraklılarına da hitap edecek şekilde tasarlandı.

Koleksiyonun içeriği:

Oyuncaklar, One Piece karakterlerinin korsan kıyafet ve aksesuarlarıyla yorumlandığı Sünger Bob figürleri olarak hazırlanmış. Koleksiyonda Sünger Bob-Luffy, Patrick-Zoro, Sandy-Nami gibi eşleşmelerin yanı sıra Squidward-Sanji ve Gary-Chopper gibi beklenmedik kombinasyonlar da yer alıyor. Her parça iki ikonik yapımın görsel ögelerini mizahi bir dille harmanlıyor.

Markanın mesajı:

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, "Popüler kültürle kurduğumuz bağın temelinde, insanları severek takip ettikleri hikayeler ve karakterlerle bir araya getirmek var. Bazen çocukken izlediğimiz bir çizgi film, bazen arkadaşlarımızla gülerek hatırladığımız bir sahne, yıllar sonra da aynı duyguyu uyandırabiliyor. Sünger Bob, kendine özgü mizahı, iyimserliği ve arkadaşlarıyla yaşadığı maceralarla pek çoğumuzun hayatında böyle eğlenceli bir yere sahip. Bugün onun dünyasını keşfeden çocuklarla, Sünger Bob’u izleyerek büyüyen yetişkinler aynı karakterde sevdikleri bir şey bulabiliyor. Sünger Bob ve One Piece buluşmasında da hayranların yakından tanıdığı iki dünyayı yeni ve eğlenceli bir yorumla bir araya getirmenin heyecanını yaşadık. Benim koleksiyondaki favorim Zoro-Patrick eşleşmesi oldu. Happy Meal ile çocukların oyunlarına yeni kahramanlar katarken yetişkinlere de sevdikleri karakterlerle yeniden buluşmanın keyfini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

MCDONALD’S TÜRKİYE, SÜNGER BOB’UN NEŞELİ DÜNYASIYLA ANİME SERİSİ ONE PİECE’İN DENİZLERDE GEÇEN MACERALARINI HAPPY MEAL’DA BİR ARAYA GETİRDİĞİNİ DUYURDU.