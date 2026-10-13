Hayrabolu'da modern sistemlerle ceviz üretiminde yükselen hedefler

Hayrabolu'da ceviz hasadı ve genişleme planları

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi'nde ceviz hasadı başladı. Bölgede 170 dönümlük alanda üretim yapan Ziraat Fakültesi mezunu Hasan Yaşar, bu sezon için 40 ton ve üzeri ürün hedefliyor. Ağaçların verim çağına ulaşmasıyla amaçlanan kapasite ise 8-9 yaşında yıllık 200 ton üretim.

hedef ve kalite:

Yaşar, hedeflerini açıklarken miktarın yanında kalitenin de önceliği olduğunu vurguladı. Ona göre ceviz üretiminde kalibre, iç dolum ve lezzet nihai değeri belirliyor; bu nedenle hasat miktarını artırırken kalite standartlarından ödün verilmeyecek. Plan, mevcut üretimi yıllara yayılan bakım ve genç ağaçların devreye girmesiyle yükseltmek üzerine kurulu.

modern sulama ve gübreleme:

Bahçede uygulanan yöntemler arasında otomatik sulama, suyun havuzda dinlendirilmesi ve analize dayalı gübreleme öne çıkıyor. İşletmede 2 ruhsatlı sondaj kuyusu ve 1.400 ton kapasiteli su havuzu bulunuyor. Sondajlardan alınan su önce havuzda bekletiliyor, ardından filtreleme ve uygun gübreleme işlemleriyle bitkiye veriliyor. Toprak ve yaprak analizleri ile bitkinin ihtiyaç duyduğu besin belirleniyor; sulama ve bitki besleme çalışmaları yaz boyunca sürüyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında günlük sulama yapılarak verim destekleniyor.

sürekli bakımın önemi:

Yaşar, ceviz yetiştiriciliğinin yoğun takip gerektirdiğini, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabani ot kontrolü ve düzenli bitki beslemenin üretimin ayrılmaz parçaları olduğunu belirtti. Cevizin yalnızca ekim ve hasat dönemlerinde ilgilenilecek bir ürün olmadığını, sürekli bahçenin içinde olmayı gerektirdiğini söyleyerek, 'Ceviz öyle kolay bir iş değil. Bir ekmeye, bir biçmeye gidemezsiniz. Her daim içerisinde olmanız lazım. Güneşin doğuşundan yerine göre batışına kadar çalışmanız gerekiyor' ifadeleriyle emeğin yoğunluğunu aktardı.

Ziraat Fakültesi mezunu olan Yaşar, daha önce başkalarının bahçelerine otomatik sulama sistemleri kurduğunu, son 5 yıldır ise kendi arazilerinde ceviz yetiştiriciliği yaptığını ifade etti. Üretimin geliştirilmesinin yerli kaynakların değerlendirilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE CEVİZ HASADI BAŞLADI.