Kapalıçarşı'da dolar ve euro günü küçük artışla açtı

Serbest piyasada açılış verileri:

Döviz piyasası güne sınırlı yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar satış fiyatı 49,3610 lira, euro satış fiyatı 55,2140 lira olarak açıldı.

kapalıçarşı alış-satış fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 49,3590 liradan alınırken 49,3610 liradan satılıyor. Euro ise 55,2120 liradan alınıp 55,2140 liradan satılıyor. Her iki para biriminde alış-satış farkı 0,0020 liradır.

son kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,33 liradan, euro ise 55,17 liradan satılmıştı. Bugünkü satış fiyatları önceki kapanışa göre dolar için yaklaşık 0,0310 lira, euro için yaklaşık 0,0440 lira artış gösteriyor.

DOLAR 49,3610 LİRADAN, EURO İSE 55,2140 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.