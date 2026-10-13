Dolar 49,3627 +0,01%
Euro 55,2059 +0,28%
Bist 12.150,67 +0,00%
Altın Gram 6.689,08 +0,58%
EUR/USD 1,1182 +0,19%
Brent Petrol 105,39 -1,18%
--°

Kapalıçarşı'da dolar ve euro günü küçük artışla açtı

Serbest piyasada dolar 49,3610 liradan, euro 55,2140 liradan açtı; Kapalıçarşı'da alış-satış farkı her iki para için 0,0020 lira olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kapalıçarşı'da dolar ve euro günü küçük artışla açtı

Serbest piyasada açılış verileri:

Döviz piyasası güne sınırlı yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar satış fiyatı 49,3610 lira, euro satış fiyatı 55,2140 lira olarak açıldı.

kapalıçarşı alış-satış fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 49,3590 liradan alınırken 49,3610 liradan satılıyor. Euro ise 55,2120 liradan alınıp 55,2140 liradan satılıyor. Her iki para biriminde alış-satış farkı 0,0020 liradır.

son kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,33 liradan, euro ise 55,17 liradan satılmıştı. Bugünkü satış fiyatları önceki kapanışa göre dolar için yaklaşık 0,0310 lira, euro için yaklaşık 0,0440 lira artış gösteriyor.

DOLAR 49,3610 LİRADAN, EURO İSE 55,2140 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,3610 LİRADAN, EURO İSE 55,2140 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hayrabolu'da modern sistemlerle ceviz üretiminde yükselen hedefler
images

Marmara OSB’de ortak irade dönemi: müteşebbis heyet oy birliğiyle seçildi
images

hamurda ata tohumundan gelen lahanalar turşuya dönüşüyor
images

Hamsi ihracatında sıçrama: miktar hızla yükseldi, Ukrayna öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm belirsizliği esnafı zorluyor

Eskişehir'de lise TÜBİTAK 4006 projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Eskişehir'de hatalı park eden araç çekiciyle otoparka kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi