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Kayıpları ardından bir annenin sessiz vedası: çok özledim sizi

Girne-Mersin seferindeki geminin batışında iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer, aile fotoğraflarını 'Çok özledim sizi' notuyla paylaşarak acısını gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayıpları ardından bir annenin sessiz vedası: çok özledim sizi

Girne-Mersin seferinde yaşanan trajedinin ardından anne paylaşımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Mersin yönüne seyir hâlindeyken batan gemide iki evladını kaybeden Ayten Biçerin sosyal medya paylaşımı, ailenin yaşadığı derin acıyı yeniden görünür kıldı.

facia ve kayıplar:

Geminin batması sonucu, 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda sağ kurtulanlar arasında ise Ayten Biçer, Hayri Biçer ve çocukları Halil Kerem bulunuyor.

anne paylaşımı ve defin:

İki evladını yan yana toprağa veren anne Ayten Biçer, aile fotoğraflarını "Çok özledim sizi" notuyla paylaşarak kaybın vurgusunu sosyal medyada paylaştı. Kardeşler, memleketleri Hatayın Reyhanlı ilçesinde yan yana defnedildi.

Bu paylaşım, ailenin yaşadığı acının bireysel bir yansıması olarak dikkat çekti; basit bir aile fotoğrafı, kayıpların ve geride kalanların duygusunun sessiz bir belgesi oldu.

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ANNE AYTEN BİÇER ÇOCUKLARININ MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ (ARŞİV)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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