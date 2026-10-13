Yuntdağı'nda dumanlı su için 7 mahallede ortak seferberlik

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan öncülüğünde başlatılan çalışma, Manisa'nın Yuntdağı bölgesindeki Dumanlı Su kaynağının korunması ve yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. Proje, Türkmen, Kışla, Yayla, Durasıllı, Düzlem, Dazyurt ve Otmanlar mahallelerini kapsıyor ve belediyelerle muhtarların birlikte yürüttüğü saha çalışmalarını içeriyor.

geçmiş kayıtların önemi ve hedefler:

Pehlivan, muhtarların talepleri doğrultusunda başlatılan girişimde, arşiv çalışmalarıyla geçmiş yıllara ait su tahsis belgelerinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Yapılan araştırmalarda, 1970 ve 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri tarafından düzenlenen su tahsislerine ilişkin belgelerin bulunduğunu belirten Pehlivan, bu kayıtların Dumanlı Su kaynağının hak sahipliği ve korunmasına ilişkin dayanak sağladığını vurguladı. Amaç, tarihi kullanım kayıtlarını esas alarak suyun köy çeşmelerinde güvenli ve sürdürülebilir biçimde hizmet vermesini temin etmek.

belediyeler ve muhtarların katkısı:

Çalışmanın sahada ilerlemesinde kurumlar arası iş birliği öne çıkıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Su İşleri Daire Başkanlığı, su hattının yenilenmesi için gerekli boru desteğini sağlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı malzeme desteği verdi. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ise iş makinesi teminiyle tamirat ve altyapı çalışmalarına katkıda bulundu.

Muhtarlar, eksik kalan hat bölümlerinin tamamlanması ve boru döşeme işlerinde aktif sorumluluk üstlendi. Bu dayanışma sayesinde saha çalışmaları hız kazandı ve kurumların koordinasyonu mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atılmasını sağladı.

muhtar dayanışması ve teşekkürler:

Pehlivan, projeye destek veren mahalle muhtarlarını tek tek isimlendirdi: Türkmen Mahallesi Muhtarı Erol Akgün, Kışla Mahallesi Muhtarı Osman Arıkan, Durasıllı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yıldız, Yayla Mahallesi Muhtarı Zeki Kahraman, Otmanlar Mahallesi Muhtarı Serdal Sağol, Düzlem Mahallesi Muhtarı Metin Turgut ve Dazyurt Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Erişir. Pehlivan, gösterilen dayanışma ve özveri için muhtarlara teşekkür etti.

Ayrıca Pehlivan, çalışmaya katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürlüğü, Su İşleri Daire Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne de destekleri için teşekkür etti.

Yunusemre Muhtarlar Derneği, yalnızca üye muhtarların değil, üye olmayan muhtarların da taleplerini takip ederek ortak çözümler üretmeyi sürdüreceklerini belirtti. Pehlivan, derneğin hedefini; muhtarlar arası dayanışmayı güçlendirmek, kurumlarla iş birliğini geliştirmek ve mahallelerin sorunlarına pratik çözümler üretmek olarak özetledi. Pehlivan’in vurguladığı gibi, "Bizim yolumuz birlik, gücümüz dayanışma, önceliğimiz vatandaşlarımıza hizmettir."

YUNUSEMRE MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI BEDRİYE PEHLİVAN, GEÇMİŞ YILLARA AİT SU TAHSİS BELGELERİNİ ARŞİVLERDEN ÇIKARARAK BAŞLATTIKLARI ÇALIŞMAYLA DUMANLI SU KAYNAĞINI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİKLERİNİ, SU HATTININ YENİLENMESİ İÇİN BELEDİYELER VE MUHTARLARIN EL ELE VERDİĞİNİ AÇIKLADI.