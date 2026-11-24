Harran yakınlarında tır devrildi, yerfıstıkları küle döndü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yerfıstığı yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrildiği ve alev aldığı belirtildi. Olay sonucu araç kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran'a bağlı kırsal Aydüştü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır seyir halindeyken devrildi ve alev aldı. Olayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu; bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken diğer yandan itfaiyeye haber verildi.

Yangının söndürülmesi ve hasar

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Müdahale sonrası tırın kullanılamaz hale geldiği ve içindeki yerfıstıklarının da yandığı öğrenildi. Sürücünün Osmaniye'den yerfıstığı almak için Harran'a geldiği ifade edilirken, yangının çıkış nedeni ve kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE YERFISTIĞI YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. KAZA SONRASI ALEV ALAN TIR KÜLE DÖNDÜ.