Finlandiya körfezi'ndeki saldırıda hasar gören Sparta II St. Petersburg limanına çekildi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 21 Kasım Cumartesi günü Baltık kıyısındaki Kaliningrad bölgesine seyir halindeyken İHA ile saldırıya uğrayan Sparta II adlı kuru yük gemisinin St. Petersburg limanına getirildiğini açıkladı. Bakanlığa bağlı Deniz Kurtarma Servisi'ne ait çok fonksiyonlu kurtarma gemisi Murmanın çekme işlemini tamamladığı bildirildi.

Kurtarma ve teknik değerlendirme:

Bakanlık açıklamasına göre, hasar gören geminin Finlandiya Körfezi'nden St. Petersburg limanına çekilmesi işlemi tamamlandı ve gemideki 16 mürettebat daha önce tahliye edilmişti. Deniz Kurtarma Servisi uzmanlarının, geminin gövdesinde hasar tespiti yapmak ve teknik durumunu değerlendirmek üzere inceleme yürüteceği belirtildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekiplerin önceliği, hem çekme sırasında gemi güvenliğini sağlamak hem de limanda ayrıntılı onarım ve güvenlik değerlendirmelerine imkan tanımak oldu.

Saldırıyı üstlenme ve resmi açıklamalar:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bloomberg News'e verdiği röportajda Finlandiya Körfezi'ndeki Rus kargo gemisine yönelik saldırıyı Ukrayna'nın düzenlediğini açıkladı ve Sparta II gemisinin silah taşıdığı gerekçesiyle Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğunu ifade etti.

Geminin işletmecisi olarak bildirilen Rus savunma lojistik firması Oboronlogistikaye ait olduğu ve saldırının ardından gemiden alev ve yoğun duman yükseldiği kaydedildi. Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannykh, saldırıda iki İHA kullanıldığının tespit edildiğini bildirmişti.

Ayrıca Ukrayna, pazar günü Libya'nın Bingazi limanında bir Rus korveti ve bir dökme yük gemisine yönelik, toplamda 7 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının sorumluluğunu da üstlendiğini duyurdu.

Olayla ilgili olarak Rus yetkililerin yürüttüğü çekme ve inceleme çalışmaları sürerken, hasar tespitinin ardından geminin teknik durumu hakkında daha ayrıntılı bilgiler verileceği bildirildi.

Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine seyir halindeyken saldırıya uğrayan "Sparta II" adlı kuru yük gemisi, St. Petersburg limanına çekildi.