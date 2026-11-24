Acity otoparkında yol çökmesi kamyonu çukura düşürdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Acity alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana gelen yol çökmesi, 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonunun çukura düşmesine neden oldu. Kazada araçta bulunan sürücü mahsur kaldı.

ilk müdahale ve tahliye:

Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araçtan çıkarmak için kepçe ve iş makineleriyle müdahale etti. Sürücü, kepçe yardımıyla araçtan tahliye edilerek güvenli alana alındı.

çukurdan çıkarma çalışmaları ve önlemler:

AVM yönetimi göçüğün bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyip önlem aldı. Ekipler kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışmalara başladı ve alandaki güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

ANKARA'DA, BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN AÇIK OTOPARKINDAKİ YOL ÇÖKMESİ, ARACIYLA BİRLİKTE ÇUKURA DÜŞEN HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜNÜN MAHSUR KALMASINA NEDEN OLDU.