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Harun köyünde 1950'den beri tek şerit kalan yol genişletiliyor

Şarkışla ilçesindeki Harun Köyü'nde 1950'den beri tek şerit kullanılan yaklaşık 3 metrelik yol, 7 metreye çıkarılmak üzere çalışmalara başlandı; dua edilerek kurban kesildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Harun köyünde 1950'den beri tek şerit kalan yol genişletiliyor

Harun köyünde yol genişletme çalışması başladı

Şarkışla ilçesine bağlı Harun Köyünde, 1950 yılından bu yana tek şerit olarak kullanılan yaklaşık 3 metre genişliğindeki köy yolu, daha güvenli ulaşım sağlanması amacıyla 7 metreye çıkarılmak üzere çalışmalara başlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Başlatılan çalışma kapsamında mevcut yolun genişletilmesi, banket düzenlemeleri ve muhtemel kazı-dolgu işlerinin yapılması planlanıyor. Çalışmaların başlangıcında, geleneksel bir uygulama olarak 2 adaklık koyun kesilerek halka açık bir şekilde dua edildi ve yolun kazasız tamamlanması temenni edildi.

Beklenen etkiler:

Yolun 7 metreye çıkarılmasıyla birlikte Harun Köyü ile çevre yerleşim yerleri arasındaki ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi öngörülüyor. Genişleyen yol, taşıt trafiği, tarım ve acil durum erişimi açısından kolaylık sağlayacak; aynı zamanda köyün diğer yerleşimlerle bağını güçlendirecek.

Yetkililer ve köy sakinleri, yürütülecek çalışmanın hem günlük yaşamı hem de bölgedeki ulaşım güvenliğini olumlu etkileyeceğini belirtti. Projenin tamamlanma süresi ve aşamaları hakkında ilerleyen dönemde bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

ŞARKIŞLA’YA BAĞLI HARUN KÖYÜ’NDE YAKLAŞIK 3 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YOLUN 7 METREYE ÇIKARILMASI İÇİN...

ŞARKIŞLA’YA BAĞLI HARUN KÖYÜ’NDE YAKLAŞIK 3 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YOLUN 7 METREYE ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ADAKLIK KOYUN KESİLEREK DUA EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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